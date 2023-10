El Joventut afronta un duelo de máxima exigencia en el Martín Carpena

La Penya se enfrenta este sábado al Unicaja en el Martín Carpena un clásico del baloncesto nacional (20:45h) buscando la cuarta victoria consecutiva en la ACB Tras la victoria en la Eurocup, el cuadro de Carles Duran confía en sumar un nuevo triunfo, aunque la pista malagueña nunca es fácil

El Joventut, que llega de Eslovenia después de lograr la primera victoria en la Eurocup ante el Cedevita Olimpia, se mide este sábado al Unicaja (Martín Carpena, 20:45h) buscando el cuarto triunfo consecutivo en la ACB. Los verdinegros quieren ampliar la buena dinámica de resultados para continuar en la zona alta de la Liga Endesa.

Los de Carles Duran ha empezado muy bien la liga y tienen un balance de 3-1 en la ACB que les sitúa en el grupo de cabeza de la competición. Los resultados acompañan al conjunto verdinegro, pero es cierto que el equipo sigue alternando grandes momentos de juego con otros no tan buenos.

Al respecto, Pau Ribas cree que “somos un equipo nuevo, nos falta encontrar el dinamismo, conocernos bien en pista, las normas defensivas. Llevamos pocos partidos, pero queremos todo, buenos resultados y empezar a jugar cada vez mejor. Tenemos un buen equipo con talento. Debemos saber ponerlo en práctica más minutos y en conjunto, potenciando lo bueno de cada jugador. Lo hemos demostrado en minutos, ahora debemos demostrar con mayor continuidad”.

Andrews sigue de baja

La Penya se mide a un Unicaja que aunque no ha empezado bien la temporada en la ACB (1-3), es uno de los equipos con mayor talento de la competición. Ribas alerta de que “jugamos contra un rival y en un campo en el que si no eres capaz de jugar un buen baloncesto muchos minutos, es difícil sacar la victoria. Han tenido un calendario difícil e irán necesitados de ganar porque ponerse 1-4 con tantos partidos en casa no es bueno. Pero nosotros queremos ganar por continuar en el grupo delantero”.

Al igual que en los últimos encuentros, Andrew Andrews es baja por un esguince de grado II en el tobillo izquierdo.