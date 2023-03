Sandra Paños: "La afición nos hace vibrar"

La guardameta del FC Barcelona, que está en un gran momento de forma, habló en la rueda de prensa antes de recibir a la Roma en el Spotify Camp Nou "Estamos muy contentas de tener a Alexia con nosotras, pero hay que tener paciencia con su vuelta"

Una nunca se acostumbra del todo a jugar en el Spotify Camp Nou. Tampoco Sandra Paños, que está en un gran momento de forma y confianza tras haber sido la heroína inesperada del FC Barcelona en Roma. La guardameta azulgrana habló en la rueda de prensa previa al partido y destacó, por encima de todo, el 'plus' de energía que supone que la afición vaya al campo.

"El apoyo de la afición es lo que nos hace vibrar y dar un plus más en todos los partidos en los momentos en los que las cosas no van tan bien. En Roma vivimos un gran ambiente y espero que ocurra aquí también, que la afición venga a apoyar, que haga un ultimo esfuerzo y vengan a ver un partido disputado y bonito de ver, necesitamos que vengan a animar y hacernos disfrutar".

"Que haya esta igualdad es muy positivo. Eso también tiene que ver con el cambio de formato. Son los partidos que te hacen disfrutar, la sensación de que en cualquier momento puede cambiar todo. Yo me alegro porque al final quiere decir que los equipos están apostando más y están más preparados para competir contra los grandes. Es una gran noticia para el fútbol femenino y ojalá siga así".

"Respecto a la ida podemos mejorar el control del partido, no estamos acostumbradas a esta poca ventaja. Que no se convierta en un correcalle sin más y la clave será eso, junto a la afición, crear una sinergia, un buen ambiente de partido de Champions".

MOMENTO PERSONAL

"Me siento en un gran momento. Sí que en mi caso durante la temporada no tengo tanta exigencia, pero es importante estar siempre trabajando para estar preparada. El otro día pude ayudar al equipo cuando me necesitó y ojalá seguir haciendo lo mismo. Siempre desde la concentración y de la ayuda del equipo desde atrás".

"Siento que tenemos un equipo que prácticamente estamos más en la parte ofensiva que defensiva pero yo siempre intento dar valor a la parte defensiva porque lo vivo en primera persona. Pero no es solo la línea defensiva. Hay que darle valor porque ya desde la delantera intentamos que no nos crean ocasiones. Siendo un equipo tan ofensivo tienes que arriesgar un poco más atrás. Cada partido, cada jornada, todo el equipo a nivel defensivo está casi de 10. Darle valor en todos los sentidos. En los que ganamos 5-0 o 0-1".

La vuelta de Alexia

"Estamos muy contentas de ver a Alexia con nosotras. Es una jugadora muy importante, tanto dentro como fuera. Pero tenemos que tener paciencia. A pesar de haber estado fuera siempre ha estado de alguna manera, siempre que estabas en el entrenamiento y pasaba por allí ya te decía cosas, cómo te mira... Recuperamos a una Alexia que en poco tiempo puede darnos muchísimo".

"Es un honor que Alexia esté cerca de la vuelta pero todas tenemos que estar al cien por cien preparadas por lo que viene, todas tenemos que tener esta sensación independientemente de las que estemos disponibles. Cualquier jugadora puede decantar partidos. Hay que pensar que todo vaya bien y hay que ser cautos por lo que queda hasta que pueda volver a jugar".