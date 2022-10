Giráldez: "Me ha gustado mucho nuestro primer tiempo"

El técnico del Barça femenino destacó que "el nivel del equipo ha sido muy bueno" "El gol encajado es muy evitable; son acciones que trabajamos"

Jonatan Giráldez, entrenador del FC Barcelona, destacó la actitud de sus jugadoras frente al Rosengard. En declaraciones a los medios oficiales del club tras el partido, comentó que “cuando tienes que atacar contra once jugadoras que están muy juntas, cuesta encontrar el pase interior. Hoy en la primera parte daba la sensación de que teníamos facilidades para encontrar a Mariona o Aitana. Creo que hemos estado bien. Puede ser que hayamos explotado poco todas las acciones de profundidad, pero con los pases interiores hemos encontrado jugadoras libres y hemos podido atacar con el cuerpo mirando a portería. El 1-2 al final de la primera parte no refleja lo que se podía haber conseguido”.

Giráldez añadió que “el nivel del equipo en la primera parte ha sido muy bueno. El equipo me ha gustado mucho en el primer tiempo, aunque es verdad que no hemos materializado las ocasiones. Y ellas nos han penalizado en la única prácticamente que han tenido, justamente en el minuto 45.Después en la segunda parte hemos tenido el control y ellas no han tenido ninguna ocasión. Hemos intentado dar muchos pases en campo contrario para desordenarlas y hemos encontrado el tercero y luego el cuarto”.

El técnico dijo que lo único negativo fue “el gol encajado que es muy evitable. Son acciones que trabajamos y nos encontramos poco”.

Por su parte, Mariona Caldentey afirmó que “hemos jugado bien y la pelota ha tenido un buen ritmo de circulación. El 1-2 poco antes del descanso no reflejaba nuestra superioridad. Nos hemos encontrado cómodas y luego en la segunda parte lo hemos acabado de rematara. Es una victoria trabajada pero también merecida”.