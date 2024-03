Pradell, mágico, pero sin televisión

Hay un dicho que dice que no se le pueden pedir peras al olmo. El olmo de la Volta es nada menos que el Tour, que es el que paga toda la retransmisión televisiva que resulta ser lo más caro en la producción de una carrera ciclista. Deben volar helicópteros, aviones, establecer antenas parabólicas en lugares a veces impensables en zonas de montaña y todo encarece el producto. Por eso, a no ser que fructifiquen las conversaciones a última hora y el Tour abra el grifo, la ascensión a este auténtico coloso de la carrera que se llama Pradell no se podrá ver en directo; con un poco de suerte los últimos kilómetros si la etapa no va en su mejor horario, lo que, ciertamente, resulta complicado.

Evidentemente los medios que proporciona el Tour a la Volta no son los mismos que emplea la televisión francesa en julio para retransmitir su carrera; entre otras cosas porque las etapas de la Grande Boucle se ofrecen íntegras, de principio a fin y esto, cuando los presupuestos son tan ajustados, resulta imposible en pruebas apadrinadas por ellos como son también la París-Niza o el Critérium del Dauphiné.

Las televisiones que dan la Volta en directo, como TV3 o TVE, a través de Esport3 o Teledeporte, no pagan derechos, simplemente comentan la carrera desde las metas y parecido ocurre con Eurosport, la otra cadena que da la competición en directo. Y todos deben ajustar las programaciones al horario que les da la señal internacional a partir de las 15 horas. Además, también ha penalizado la ampliación de horario el hecho de que la dirección de TVE ha decidido dar prioridad el sábado a la segunda semifinal de la Copa de la Reina de baloncesto por lo que la etapa de la ronda catalana se ofrecerá en diferido a partir de las 18.45 horas.

Salvo que ocurra un milagro de última hora será una pena que no se pueda seguir íntegramente la ascensión a Pradell, pero, a la vez, es totalmente imposible situar la meta en la cima por cuestiones de infraestructura y por el espacio disponible. Y, si se quería llegar a Queralt, la subida final, enclavada en el término municipal de Berga, no había ninguna posibilidad de situar el ascenso a Pradell más cerca del final.

La sexta etapa de la Volta, con salida desde la capital del Berguedà, ha sido financiada íntegramente y a partes iguales entre el Ayuntamiento de Berga y el Consell Comarcal. Cada uno de estos organismos ha aportado 30.000 euros por un total de 60.000 con la intención de mostrar los paisajes de la comarca de cara al plan de convertir al Berguedà como uno de los principales reclamos cicloturistas en tierras catalanas. Pero sabían que las limitaciones presupuestarias de la carrera impedían algo tan sensacional como habría sido retransmitir de principio a fin una etapa tan fantástica y dura como la que se ha programado este sábado con la perla principal de la ascensión a Pradell.

En Bergà, desde hace días, se están realizando acciones vinculadas al ciclismo para impulsar y dar mayor relieve a esta etapa. A cinco minutos andando de la zona de donde saldrá la etapa, el paseo de la Indústria, se ha montado una exposición que cuenta parte de la historia del antiguo equipo del Kelme que, aunque mucha gente no lo sabe, tuvo una fuerte vinculación con Berga y su comarca. Porque de Berga era Joan Mas, mánager de la escuadra entre 1993 y 2003 y fallecido prematuramente en 2007. Hay expuesta ropa del equipo, fotografías y diversos enseres de los que fueron corredores del conjunto, así como trofeos como los leones de peluche que el Kelme ganó las dos veces en los que consiguió la victoria en la clasificación general por equipos del Tour.

Diversos autobuses subirán a los aficionados hasta Queralt, donde acabará la etapa y donde se concentrará la mayor parte de personas que el sábado querrán ver en vivo y directo la ascensión final de una etapa que partirá de Berga a las 12.25 horas para finalizar alrededor de las 16.30 horas.

En Pradell se espera una alta concentración de cicloturistas, los que llevan años reclamando el paso de los profesionales por las cuestas de la montaña y los que tendrán la tremenda experiencia de ver pasar a los corredores de la Volta, ante la casi imposible posibilidad de televisar la subida.