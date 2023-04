Xisco Nadal, delegado del Villarreal: "Fede Valverde, macarra y cobarde"

El exjugador del Submarino y actual empleado publicó un tuit que posteriormente borró Nadal lo habría escrito tras el episodio en el bus en el que Valverde le dio un puñetazo a Baena

El Real Madrid - Villarreal de este sábado (2-3) puede tener no solo consecuencias para la definición de LaLiga Santander, dejando al FC Barcelona a 12 puntos del Real Madrid en lo más alto de la tabla a falta del choque de este lunes en el Spotify Camp Nou, sino que también podría tenerlas a nivel extradeportivo.

Y es que el episodio después del pitido final en el parking del Santiago Bernabéu entre Fede Valverde y Álex Baena puede traer cola.

El centrocampista blanco le propinó un puñetazo al futbolista groguet tras que, supuestamente, Baena le dijera a Valverde algo "gravísimo" sobre su hijo, versión que el extremo del Villarreal niega.

Tras los hechos, Xisco Nadal, delegado del Villarreal, tuiteó de forma contundente su postura sobre lo sucedido: "Valverde, macarra y cobarde".

‼️ Villarreal’s delegate Xisco Nadal has now DELETED his tweet calling: “Fede Valverde, a thug and a coward.”📲🚨 pic.twitter.com/NtOdQimNse