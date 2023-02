¿Dónde comer cerca del estadio del Manchester United?

Uno de los problemas que nos encontramos a veces cuando vamos de viaje es encontrar un sitio donde comer o tomar algo.

Pero sobre todo si vamos con el tiempo justo para antes de un partido o con la emoción al salir. Por eso te traemos este listado con diferentes opciones, para que tu única preocupación ese día sea que tu equipo gane el partido.

Opción comida rápida

Lou Macari's Fish & Chips

No hay nada más típico en Reino Unido que su preciado Fish and Chips, así que si aún no le has dado una oportunidad que mejor momento.

Puntos fuertes: Rápido servicio y económico. Take away.

Ubicación: 684 Chester Road, Stretford M32 0SF Inglaterra.

Se encuentra a 4 minutos andando desde el estadio.

Kebabish Express

La opción de kebab nunca falla, rápido, bueno y variedad para elegir. En Kebabish podremos encontrar diferentes productos típicos de comida asiática al igual que pizzas o hamburguesas.

Puntos fuertes: Servició rápido y económico. Opción Take away.

Ubicación: 674 Chester Road, Manchester M32 0SF Inglaterra

Se encuentra a 4 minutos andando desde el estadio.

Pizza Express Salford Quays

Si eres de los que buscas la combinación cerveza y pizza para disfrutar de tus partidos está es tu mejor opción.

Puntos fuertes: Servició rápido y económico. Opción Take away.

Ubicación: Unit G38 the Lowry Galleria Salford Quays, Salford M50 3AG Inglaterra

Se encuentra a 15 minutos andando desde el estadio.

Opción vegana

Vegan Sting

Si buscas un restaurante de comida rápida y vegana este es tu lugar. Inspirada en la fusión asiática su objetivo es brindar combinaciones de sabores a través de productos como kebabs, brochetas satay, hamburguesas y patatas fritas. Además, si eres amante del picante podrás ponerte a prueba con su especialidad “CHILLI FRIES”.

Puntos fuertes: Rápido servicio y económico. Comida 100% vegana.

Ubicación: 674 Chester Road , Mánchester , Inglaterra , M32 0SF

Se encuentra a 4 minutos andando desde el estadio.

Opción restaurante

The Bishop Blaize

Es el lugar por excelencia de reunión para antes y después de los partidos. Este bar sirve comida típica del lugar pero será tu mejor opción si quieres vivir la experiencia como un autentico aficionado futbolero.

Puntos fuertes: Gran variedad de platos y económico.

Ubicación: 708 Chester Road, Stretford M32 0SF Inglaterra

Se encuentra a 4 minutos andando desde el estadio.

Rock Spice Restaurant & Lounge

Este restaurante ofrece una gran variedad de platos auténticos de la cocina pakistaní e india. En el podrás encontrar una fusión de sabores y aromas autóctonos con legados culinarios de Asia Central. Nuestra recomendación es que pruebes sus curris, son una maravilla.

Puntos fuertes: Gran calidad precio. Comida Asiática de calidad.

Ubicación: 730 Chester Road, Manchester M32 0RS Inglaterra

Se encuentra a 5 minutos andando desde el estadio.

Bella Italia

Para los amantes de la comida italiana en este restaurante podrán encontrar una gran selección de pizzas, platos de pasta y productos típicos de la bella Italia. Su plato estrella es la lasaña, aunque te recomendamos que dejes un hueco para alguno de sus exquisitos postres.

Puntos fuertes: Gran variedad de platos. Sus postres.

Ubicación: Unit G40a, Lowry Centre, Salford M50 3AZ Inglaterra

Se encuentra a 15 minutos andando desde el estadio.

Mejores pubs para tomar algo después del partido

Tollgate

Que mejor parada al salir de un partido que pasar por el pub Tollgate. Se trata de uno de los lugares más frecuentados por los fanáticos del fútbol donde poder degustar sus típicas cervezas. Además, este pub cuenta con menú para poder comer algo mientras decides que cerveza tomar.

Puntos fuertes: Cervezas típicas. Cuenta con carta.

Ubicación: Old Trafford, Manchester, M16 0LN

Situado justo afuera del estadio en la parada Trafford Bar Metrolink

The Quadrant

Si buscas un lugar donde encontrar diversos tipos de cervezas, tanto de barril como embotellada, además de licores, vinos e incluso un whisky típico te recomendamos este pub de Joseph Holt. En él encontraras varias cervezas galardonadas donde celebrar el final del partido.

Puntos fuertes: Diferentes tipos de cervezas, licores, vinos y whisky.

Ubicación: 7 Great Stone Road, Stretford, M32 8GR

Se encuentra a 5 minutos andando desde el estadio.

Craftbrew

Si eres más exigente y buscas sabores diferentes en tus cervezas has encontrado tu pub perfecto. Craftbrew ofrece una amplia variedad de cervezas de barril un poco más interesantes que los otros, y es que, sus cervezas estrellas son las artesanales. Además, también podrás encontrar cervezas tradicionales, sidras embotelladas y una gran lista de vinos.

Puntos fuertes: Gran variedad de cervezas artesanas y tradicionales.

Ubicación: Craftbrew, Unit 1, Digital World Centre, Lowry Plaza, The Quays, Salford M50 3UB, Reino Unido

Se encuentra a 15 minutos andando desde el estadio.

Ahora con todas estas opciones lo único difícil será elegir a cuál de ellos ir.