El infierno de Gary Neville durante su etapa en Valencia: "Me veía enfermo..."

Gary Neville aún no ha podido olvidar su trayectoria como entrenador del Valencia. El inglés se incorporó al conjunto 'ché' tras ser asistente en la selección inglesa junto a Roy Hodgson. Una aventura que no duró mucho. Tras estar en el banquillo valencianista durante 28 encuentros, el técnico fue cesado por los malos resultados.

Su incorporación por el Valencia sorprendió a propios y extraños. Su poca experiencia como técnico fue una apuesta más que arriesgada por parte de Peter Lim, teniendo en cuenta la delicada situación que pasaba el conjunto 'ché' en ese momento.

El exfutbolista inglés ha recordado su mala etapa en Valencia en el podcast 'Stick to Football'. Neville afirma que, pese aceptar la oferta, no se veía como primer entrenador: "Yo no quería ser entrenador en ese momento, había rechazado al Newcastle, las lecciones de Valencia fueron enormes para mí sobre cómo decir no. En ese momento dije que sí a un par de cosas que se me presentaron, y la de Peter en Valencia fue simplemente para hacerle un favor. Es cierto que fallé en el trabajo porque no me esforcé", reconoce.

"Me sentí enormemente inferior"

El ingés notó que no tenía la experiencia suficiente en el partido que disputó ante el Athletic de Valverde. “Recuerdo que jugamos tres veces contra el Athletic de Bilbao y Ernesto Valverde era el entrenador. Jugó con un sistema diferente al que pensé que usaría y luego cambió durante el partido. Recuerdo haber pensado que no estaba ni cerca de ese nivel. Me sentí enormemente inferior a él porque me costó controlar y ver el juego desde la banda”.

Neville explica que, a nivel personal, pasó por momentos muy complicados: "Después de un par de meses en el trabajo en Valencia, recuerdo que me miré al espejo una mañana y pensé que me veía enfermo", explica.

"Sentí que no pertenecía al gremio"

La gota que colmó el vaso fue su enfrentamiento ante el FC Barcelona, en el que el conjunto culé le endosó siete goles: "Con Luis Enrique, cuando el Barcelona nos ganó 7-0 en la Copa del Rey. Ganaban 5-0 y no sustituyó a Neymar, ni a Lionel Messi, ni a Luis Suárez... Al final del partido pasó junto a mí y no me estrechó la mano, lo que sentí que me estaba enviando un mensaje de que no pertenecía al gremio".

Tras ese partido, Neville abandonó el Valencia y los banquillos de manera indefinida. Tras su nefasta etapa en el conjunto valencianista, el exjugador inglés no ha vuelto a dirigir a ningún equipo y, actualmente, se centra en su trabajo como comentarista.