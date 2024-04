Superdeporte habla de "Escándalo" en Montjuïc

El Barça-Valencia (4-2) acabó con remontada azulgrana y disgusto del conjunto che que recoge la prensa deportiva de la capital del Turia este martes. El diario 'Superdeporte' amaneció con una de sus contundentes portadas catalogando como "Escándalo" lo sucedido en el Estadi de Montjuïc.

"Atraco en Montjuïc. Un valiente Valencia remonta el gol inicial del Barcelona, y aguanta tras la justa expulsión de Mamardashvili hasta el tanto en clarísimo fuera de juego posicional de Fermín", argumentan:

Y añaden: Jaime Latre (el colegiado de la sala VOR), retratado en el VAR por segundo año en el mismo partido. Sigue la batalla por Europa".

La crónica en páginas interiores de Andrés García arranca así: "Honor al Valencia del Pipo (Baraja) con o sin Europa. El equipo no merecía un final así. El fuera de juego de Fermín alarga la lista de injusticias frente al Barça. ¿Hoy no se repite, Laporta?". También recogen las declaraciones del técnico valencianista al respecto: "Hay fuera de juego, en otro campo igual sí se señala", explica Baraja, aunque no atribuyó la derrota de su equipo a la actuación arbitral.