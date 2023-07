Gattuso rompe su silencio

El que fuera entrenador del Valencia habló de su paso por Mestalla 'Rino' reclama tranquilidad con Rubén Baraja

Gennaro Gattuso habló por primera vez en España desde su salida del Valencia el pasado mes de enero. El italiano conversó con Josep Pedrerol en su 'Chiringuito', donde desgranó el presente y futuro de la entidad che.

'Rino' abandonó el pasado mes de enero el banquillo de Mestalla después de una serie de malos resultados. El Valencia tenía su sello, jugaba un buen fútbol, pero la pelota se empeñó en no entrar. "Pienso que no era fácil en los momentos en que yo decidí dejar el club e irme, porque el equipo tenía un estilo de juego, pero tuvimos también mala suerte en cuatro o cinco partidos, hemos buscado el gol y no era fácil", apuntaba el legendario exfutbolista.

Gattuso, amigo personal de Peter Lim, mandó un mensaje al propietario del Valencia, instándole a aclarar cuanto antes una posible venta del club. "Yo pienso que Peter tiene que decidir qué quiere para el Valencia. Estamos hablando de la historia del fútbol en España. Cuando yo era pequeño, tenías al Real Madrid, al Barça y al Valencia. Es un club histórico, un grande que merece más de lo que tiene en este momento", aseveró Gattuso.

En cuanto a Rubén Baraja, actual entrenador 'taronja', 'Rino' reconoció: "Sabe cómo funciona el club, la mentalidad de la afición, ha jugado allí muchos años y es su casa. Será un buen entrenador para el Valencia".