Gattuso quiere volver a la Serie A

Gennaro Gattuso abandonó el Valencia hace un par de meses de mutuo acuerdo para cerrar su breve etapa como entrenador valencianista.

De vuelta a Italia, el entrenador ha hablado por primera vez de su etapa en el equipo ché y lo ha hecho sin malas palabras en una entrevista concedida en RadioRai1: "Fue increíble". El italiano, no obstante, siempre supo que era un club difícil: "La gente estaba contra la presidencia, pero me gusta tener curiosidad y descubrir el fútbol tanto de Italia como del extranjero. Sin embargo en un club hace falta tener confianza, algo que no quiere decir trabajar en paz".

Gattuso se mostró preparado para volver a los banquillos: "En los últimos dos/tres años la Serie A se ha convertido en una liga muy competitiva. Ya no especulan y lo resultados en Europa lo demuestran. No es casualidad. Me gustaría volver a Italia, pero vamos a ver".