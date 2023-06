Los planes de Dalic no cambian contra España

El seleccionador croata planea afrontar la final de la Nations League con un once muy parecido al que salió vencedor ante Países Bajos La novedad más significativa fue el rol de Perisic, que en semifinales jugó como lateral izquierdo

Cuando las cosas funcionan, es mejor dejarlas tal y como están. Croacia viene de cuajar una gran partido ante Países Bajos, a la que apeó de la Nations League en la prórroga (2-4), y no parece probable que Zlatko Dalic vaya a cambiar sus planes de cara a la final contra España. Según desliza la prensa croata, el seleccionador tiene previsto formar con un once muy similar al del último partido, en el que se introdujeron tres novedades respecto al once tipo del cuadro ajedrezado.

La primera y más significativa fue la posición que ocupó Ivan Perisic. El atacante del Tottenham partió desde el lateral izquierdo, dando mayor libertad ofensiva a un Ivanusec acostumbrado a jugar menos adelantado. La apuesta en el flanco izquierdo fue doble, pero ambos respondieron con creces. La última ‘sorpresa’ fue el regreso a la titularidad del veterano Vida, poco utilizado en anteriores convocatorias.

Durante la última sesión de entrenamiento, tanto Perisic como Brozovic realizaron trabajo específico. Ninguno de los dos futbolistas, vitales en el esquema croata, arrastraban molestias, por lo que la decisión de procurarles una sesión individual responde a la precaución, y ambos estarán disponibles de cara a la gran final.