Problemas para Sinner: podría perderse Roland Garros

Jannik Sinner anunció el pasado sábado que no participará en el Masters 1000 de Roma, debido a unos problemas en la cadera que han ido a peor. El italiano dejó helado al público del tenis cuando puso en duda, en una rueda de prensa en la capital italiana, su participación en Roland Garros.

"Jugaré Roland Garros si estoy al cien por cien. Si hay la más mínima duda, lo tendremos que pensar con mi equipo", aseguró el actual número dos del mundo. Por tanto, el tenista de San Cándido ha puesto en duda llegar al Grand Slam francés, un torneo en el que podría coronarse como número uno y superar a Djokovic.

Y es que Sinner sumaría muchos puntos, en caso de participar y alcanzar unas semifinales o una final. Cabe recordar que el año pasado cayó en segunda ronda frente a Daniel Altmaier, que protagonizó la mayor sorpresa de Roland Garros.

Los problemas en la cadera empezaron en entrenamientos previos al Mutua Madrid Open, y fueron aumentando su intensidad a medida que pasaban los partidos. "Con Kotov sentí bastante dolor, con Karen el día antes parecía un poco mejor. Sabía que algo iba mal y al día siguiente del partido de Karen la resonancia magnética mostró que algo que no estaba al 100%".

Madrid ha dejado a una gran cantidad de tenistas lesionados. Sea por la altura o el cambio de bolas, jugadores como Alcaraz, Sinner, Medvedev o Lehecka han abandonado la capital española con problemas físicos que, excepto en el caso del ruso, les impedirá competir en Roma.

Una lesión más complicada de lo esperado

El italiano no quiso entrar en detalles acerca de la lesión, pero dejó caer que, en caso de forzar, podría arriesgarse a dejar de jugar a tenis durante un largo tiempo. "Pensábamos que no era grave. Hay algo que no está al cien por cien, si no se cura totalmente, pararé más tiempo. No tengo prisa, cuidar el cuerpo es mucho más importante que todo lo demás".

Aunque Sinner pueda jugar en París, no poder jugar en casa traerá consecuencias. "La preparación para París no será óptima porque vamos muy justos. Aun así, mi equipo y yo daremos lo mejor para llegar con las mayores opciones de competir. Llegar a París sin partidos aquí en Roma será difícil”.