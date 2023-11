El pickleball llega a la Rafa Nadal Academy by Movistar

Se inaugura su primera pista con motivo del Mediterranean Open Maribel Nadal, Anabel Medina y Tomeu Salvá han formado parte de una exhibición con jugadores de élite

La Rafa Nadal Academy by Movistar y las entidades Repueblo & Reimpulso han celebrado un evento en el que se ha inaugurado la primera pista de Pickleball de la Academia y en el que se ha presentado de manera oficial la primera edición del RSM Mediterranean Open-Mallorca Series que se celebrará los días 8, 9 y 10 de diciembre en Manacor.

En el partido Maribel Nadal (Directora Comercial & Marketing de la Academia) y el jugador profesional Carlos Pérez se han enfrentado a Tomeu Salvá (Head Coach de la academia) y a la taiwanesa Pei-Kao. Ambos equipos han estado capitaneados por Anabel Medina, medallista olímpica y responsable de tenis femenino de la academia y Luis de Cristóbal, Director del Mediterranean Open, respectivamente.

Como aperitivo a este partido se ha celebrado un Clinic en el que 12 jugadores de tenis de la Rafa Nadal Academy by Movistar han tenido la oportunidad de familiarizarse con las reglas y la técnica del Pickleball de la mano de Pei-Kao y Carlos Martínez.

Tras el evento se ha hecho entrega a Maribel Nadal del Premio Honorífico Reimpulso como reconocimiento a la labor social en el deporte que vienen haciendo desde hace años en la Academia.

La propia Maribel ha querido valorar la jornada: “Aunque siempre hayamos estado focalizados en el tenis, y posteriormente en pádel, para la Academia siempre es muy satisfactorio poder promocionar deportes de raqueta. Me han dicho además que esta es la primera pista de Picklelball en Baleares, así que felices por ayudar a dar un empujón a este deporte que he tenido la oportunidad de conocer hoy y que me ha parecido muy divertido y dinámico. Tenemos ya muchas ganas de que llegue el Mediterranean Open y que jugadores profesionales de USA, España y de toda Europa puedan disfrutar nuestras instalaciones. Será una oportunidad también para que muchas personas de Mallorca se acerquen y vean Pickleball en directo por primera vez”.

Carlos Pérez, uno de los mejores jugadores europeos de Pickleball, se ha mostrado muy feliz por asistir a esta jornada tan especial y ha constatado la ilusión que le hace disputar el primer torneo en dos semanas: “Jugar el primer Mediterranean Open en la academia de Rafa Nadal le va a dar un espaldarazo muy importante al Pickleball, es un sueño, y va a ser definitivo para que todo el mundo coloque a este deporte en el mapa”.

Por su parte, Pei-Kao, que acaba de alzarse con el oro en las series nacionales de Inglaterra, se ha pronunciado en este mismo sentido: “Este Open brindará no sólo la emoción del propio juego sino también la oportunidad de jugar en este lugar único”.

Esta edición del RSM Mediterranean Open-Mallorca Series ya cuenta con inscripciones de palas de más de 20 nacionalidades y su director, Luis de Cristóbal, destaca que “hoy se ha dado uno de los mayores pasos en la historia del Pickleball en Europa. Solo podemos disfrutar de este momento, que recordaremos durante muchos años”.

En el evento se ha anunciado, además, la creación de un grupo de trabajo formado por las universidades de Almería, Coruña y Pontificia de Comillas, y las entidades sociales Fundación Segunda Parte, Down España, Down Madrid, Repueblo y Jubilenial para diseñar la primera guía de Pickleball adaptado que tiene por objeto facilitar la práctica de este deporte a personas con discapacidad. Es una iniciativa que se suma a la celebración del torneo NO LIMITS by Joola que tendrá lugar el viernes 8 de diciembre.

Repueblo y Reimpulso son las entidades que organizan el Mediterranean Open, que tendrá cuatro torneos anuales y que ya se ha convertido en referente a nivel nacional e internacional.