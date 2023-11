Djokovic no se olvida: "Nadal sigue siendo mi gran rival"

El serbio habló en la previa a su debut en las Finales de la Copa Davis en Málaga "Me gustaría otro partido con Nadal, pero si no es en Roland Garros, mejor" explicó 'Nole'

Novak Djokovic no pierde la ambición ni con el telón de la temporada a punto de caer. Con la séptima corona de Maestro bajo el brazo, el serbio ya está en Málaga donde busca conseguir la segunda Copa Davis de su carrera.

Ya en tierras andaluzas, donde debutará este mismo jueves ante Gran Bretaña en los cuartos de final, 'Nole' atendió a los compañeros de AS y MARCA para repasar un 2023 lleno de éxitos y hablar sobre su gran y ambicioso objetivo para 2024. El Golden Slam.

Un año próximo en el que más allá de las aspiraciones por conseguir todos los títulos, además del oro olímpico, se espera que sea el año del regreso, a la vez que último, de Rafael Nadal. Sobre ello también ha hablado un Djokovic que no esconde su deseo por tener un "último baile con él".

"Creo que a mucha gente le gustaría que fuera en Roland Garros. ¿Por qué no? Aunque si me das a elegir yo diría cualquier otro sitio. Roland Garros no estaría mal, pero Nadal es el jugador que más veces ha ganado allí en la historia del torneo" explicaba el serbio sobre un Nadal de quien asegura ser su "gran rival" todavía.

"No concibo a Nadal pensando otra cosa que no sea ganar los torneos más grandes. Va a volver con el deseo de ganar más Grand Slams y estar entre los mejores del mundo. Veremos qué pasa" concluía el serbio.

Una rivalidad para el recuerdo

El regreso del tenista balear no fue el único tema sobre el que habló Djokovic al respecto de su gran rival. El serbio quiso remarcar que su rivalidad, junto con la de Federer, les ha privado de cuajar una amistad, algo que reconoce como evidente. "Con los amigos hablas de todo, de lo bueno, de lo malo, tus secretos... Con tus rivales no creo que te sientas muy a gusto revelando todo eso".

"Tengo un respecto increíble por ellos y por la rivalidad que hemos mantenido tanto tiempo. Ha sido un viaje juntos muy largo y cuando colguemos la raqueta lo veremos de una manera más relajada" expresaba para zanjar el asunto.