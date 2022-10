Djokovic pincha a Nadal

“Estoy seguro de que Rafa tratará de destronar a Alcaraz antes de acabar el año”, afirma ‘Nole’ “Pronto tendré una respuesta sobre si podré jugar en Australia y espero que ésta sea positiva”

Novak Djokovic lo tiene clarísimo a la hora de hablar de Carlos Alcaraz y Rafa Nadal. “Alcaraz es el número uno del mundo y es el mejor. No hay más. Es genial para el tenis que un chico tan joven logre resultados históricos porque atrae mucha atención nueva y aire fresco al tenis. Y todos nos beneficiamos de ello. Estoy seguro de que Nadal intentará destronarlo a finales de año porque aún tiene la oportunidad de hacerlo”, explicó ‘Nole’ en una extensa entrevista en el medio serbio ‘Sportal’, donde también trató otros temas, como sus posibilidades de disputar el Open de Australia.

“Hay señales positivas, pero aún no hay nada oficial. Sigo en contacto con mis abogados en Australia. De hecho, ellos están hablando con las autoridades para encargarse de mi caso. Espero tener una respuesta en las próximas semanas y espero que sea positiva. Así tendré el tiempo suficiente para preparar el comienzo de temporada si este inicio tiene lugar en Australia”, relató el tenista balcánico, que está como loco por volver a jugar allí y no lo esconde, aunque reconoce que la deportación que sufrió a principios de año le afectó bastante psicológicamente.

“Es cierto que me pasó factura, especialmente en los primeros seis meses de 2022. Estaba intentando lidiar con ello y pensé que lo había superado por completo, pero no fue así. Tuve que abordarlo de otra forma, a base de torneos y partidos para deshacerme de ese sentimiento negativo y volver a estar como quería. Lo logré, pero me llevó más tiempo”, ahondó en el tema Djokovic, quien no descarta empezar a dosificar su calendario a partir de ahora. “He entrado en una fase mi carrera en la que elegiré los torneos que juegue de una forma diferente y que la prioridad en mi calendario serán los Grand Slam en comparación con torneos de otras categorías.