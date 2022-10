El emotivo comunicado de Paula Badosa para despedir la temporada

La tenista se sincera en sus redes sociales y agradece el apoyo a todos sus seguidores A pesar de cerrar el año en octava posición del WTA, ha vivido un año muy irregular

Llega a su fin el año tenístico y es momento de hacer balance. Una de las que lo ha hecho es Paula Badosa, que ha vivido un 2022 muy irregular, a pesar de que lo cerrará en octava posición del WTA. La tenista, número dos del mundo a principio de año, no ha podido desplegar su mejor tenis y no jugará las finales.

Pese a ello, Badosa se ha sincerado y ha asegurado que ha tenido experiencias buenas y malas durante este año, pero que ha aprendido de todas ellas. La española, nacida en Nueva York, admite que en este 2022 ha tenido que "aprender y madurar a pasos agigantados". Este es su comunicado íntegro:

"Se acabó mi temporada 2022… un año que ha pasado por todos los momentos y emociones. Donde he vivido de las mejores experiencias a las peores. Pero donde he intentado aprender de cada una de ellas y sobre todo salir más fuerte de ellas (no me ha quedado otra) y donde he aprendido a priorizarme y a protegerme como persona. Donde he cometido errores (nunca queriendo) y algunos aciertos también.Pero a pesar de todo, nunca he perdido la ilusión ni la fuerza para seguir luchando por lo que más me gusta y quiero. A pesar de toda esta intensidad, me siento muy afortunada por vivir todas las cosas increíbles que estoy viviendo, que pensé que nunca viviría. Ha sido un año de muchos retos, experiencias profesionales y personales, que sin duda he sentido que ha sido el año que más he tenido que aprender y madurar a pasos agigantados para seguir manteniéndome arriba.Por suerte tengo gente al lado que me apoya en cada uno de esos momentos y va conmigo de la mano, pase lo que pase (sois los mejores). Y también tengo a unos fans increíbles, que siempre están conmigo y me sacan una sonrisa leerlos (Gracias). Y bueno, ya no quiero enrollarme más… Gracias 2022 por todo lo que me has enseñado. 2023 a ver que tienes para mí… te tengo ganas. Nos vemos pronto mi gente", ha escrito Badosa en sus redes sociales.