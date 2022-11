Djokovic: "Alcaraz ahora está más presionado por defender el número 1"

El tenista de Belgrado elogió "la consistencia y la madurez" del joven murciano El serbio debutó en París con una victoria sobre el estadounidense Maxime Cressy

Novak Djokovic elogió la temporada de Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, aunque avisó de que el español tiene "más presión" por defender su posición por primera vez: "Ahora está en una situación diferente, habrá que ver cómo lidia con ella".

Después de derrotar en segunda ronda del Masters 1.000 de París-Bercy al estadounidense Maxime Cressy y a la espera de conocer rival (Karen Khachanov o el suizo Marc-Andrea Huesler), Djokovic analizó la temporada de Alcaraz.

"Ahora tiene que defender puntos, es una situación diferente. Cuando eres cazador, tienes menos presión, pero cuando eres la presa a ser cazada es diferente, hay más presión. Habrá que ver cómo lidia con eso", dijo en rueda de prensa posterior al encuentro. "Djoko" elogió "la consistencia y la madurez" del número 1 del mundo y constató que el joven de 19 años sigue "hambriento de éxito".

El serbio aplaudió también el trabajo que está haciendo el entrenador de Alcaraz, el antiguo número 1 mundial Juan Carlos Ferrero. "Es un gran entrenador (...) que le ayuda mentalmente a gestionar lo que significa ser número 1".

Como anécdota, el de Belgrado pensó, erróneamente, que el tenista murciano ya se había asegurado la cima mundial este 2022 por el hecho del trofeo que entregó la ATP este lunes.

Preguntado sobre la reciente paternidad de rivales como Rafa Nadal, Djokovic, padre de un niño de 8 años y una niña de 5, recordó que a él le dio "mucha energía y motivación" y evocó que su primera paternidad coincidió con una excelente fase de su carrera (2014-2015). "Ha sido la mayor bendición que me ha dado la vida".

Precisamente habló sobre su hijo mayor, Stefan, quien también practica tenis. "Lo que quiero ahora es que se lo tome como un juego, como parte de su desarrollo físico y mental, nada más, pero no me preguntéis por su futura carrera en el tenis, por favor", aclaró.

De su rival de hoy, Cressy, elogió su vocación ofensiva. "Me encanta verlo subir a la red, creo que es el único que lo hace después incluso del segundo saque. Ya no se ve eso hoy en día, cuando la mayoría prefiere jugar desde el fondo de la pista".