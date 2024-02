David Ferrer cree que Alcaraz superará la presión que comienza a sufrir

David Ferrer, actual capitán del equipo español de Copa Davis, considera que Carlos Alcaraz conseguirá demostrar que es un tenista de la talla de Rafael Nadal o de Roger Federer cuando consiga superar la presión que comienza a sufrir por su rápida ascensión.

"Él es el número dos del mundo, pero no se le puede exigir a un tenista de 20 años que gane siempre", afirmó Ferrer en una rueda de prensa que concedió este viernes en Río de Janeiro, donde acudió para conmemorar, como uno de los campeones, el décimo aniversario del Abierto de esta ciudad brasileña.

El tenista murciano ascendió al primer lugar en el ránking de la ATP tras conquistar el Abierto de Estados Unidos en 2022 y Wimbledon en 2023, pero no ha vuelto a ser finalista de ningún torneo desde Cincinnati en septiembre pasado. Este año llegó hasta cuartos de final en el Abierto de Australia, hasta semifinales en el de Buenos Aires y el martes tuvo que abandonar el de Río de Janeiro en la primera ronda tras torcerse el tobillo derecho. "Es lógico que queremos que lo gane todo y en el último año y medio ha jugado a un altísimo nivel, pues ha ganado dos Grand Slams. En el Abierto de Australia venía jugando bien, pero tuvo un partido en el que no comenzó bien contra un top 10 y, entre jugadores de esa talla, no puedes perder nada", dijo.

El capitán del equipo español de Copa Davis afirmó que Alcaraz está en un proceso de transición ya que hasta hace poco no sufría tanta presión porque acababa de comenzar su carrera, pero ahora, tras haber sido el número uno del mundo, comienza a sentirla para mantenerse en ese nivel. "Ahora Carlos está en un año de transición, un año en donde es lógico que va a haber más presión porque tienes que mantener el alto nivel y también porque sus rivales lo conocen más", explicó.

El extenista de Alicante de 41 años afirmó que Alcaraz es inteligente, consciente de su situación y tiene la madurez suficiente para saber evolucionar y superar la presión. "Por eso digo que es un jugador especial, de la talla de Rafa Nadal, Roger Federer o Novak Djokovic. Pero aún tiene mucho tiempo y no se le puede pedir que gane todo. No recuerdo que Rafa o Djokovic hayan ganado todo con esa edad", afirmó.

Agregó que está seguro de que Alcaraz se consagrará al menos como el segundo mejor tenista en la historia de España.