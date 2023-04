Alcaraz: "Me siento muy afortunado, Barcelona es muy especial"

El murciano se ha mostrado muy satisfecho del rendimiento mostrado durante toda la semana Tsitsipas no ha dudado en rendirse al murciano, sobre quien asegura que van a venir muchas finales más

Carlos Alcaraz repitió triunfo en el Barcelona Open Banc Sabadell tras una semana impecable en la que se ha mostrado muy superior a todos sus rivales, incluido un Stefanos Tsitsipas que apenas pudo oponer resistencia en la gran final.

El murciano, que regresaba en Barcelona tras la lesión sufrida en Miami, se mostró muy satisfecho por el rendimiento mostrado durante toda la semana y el trabajo realizado junto a su equipo. "Lo especial de jugar en casa es que puede viajar tu familia a verte cuando normalmente no puede. Me siento muy afortunado por poder vivir estos momentos, también han venido muchos amigos de Murcia, gracias por estar aquí. Quiero agradecer a los que han hecho posible que este torneo sea, una vez más, de los mejores del año".

Sobre su rival, Alcaraz no ha dudado en asegurar que la competencia entre ambos le hace ser más fuerte. "Felicidades a Stefanos, no solo por esta semana sino por todo lo que estás consiguiendo. Me empujas a ser mejor jugador y dar lo mejor de mí para ganarte. Cada partido contra ti doy el 100%, así que gracias por todo lo que estás haciendo por el tenis. Vamos a compartir grandes momentos, grandes torneos y vamos a jugar muchas finales".

Para terminar, el murciano ha querido agradecer tanto a su equipo como al público siempre cariñoso de Barcelona. "Es una maravilla teneros, somos el mejor equipo. Veo más a Juan Carlos que a mi padre, es increíble trabajar con él y aprender de él, no hay palabras suficientes para agradecer todo lo que has hecho por mí. Todo lo que puedo decir es gracias por todo el trabajo y por hacerme la persona que soy ahora. El apoyo es muy importante para mí, y lo agradezco muchísimo. Este trofeo no habría sido posible sin la ayuda de todos vosotros. Gracias y feliz Sant Jordi a todos".

Tsitsipas, rendido a Carlitos

En la misma línea, Tsitsipas también ha querido deshacerse en elogios hacía Alcaraz en la rueda de prensa tras partido. "Compartir es vivir. Enhorabuena una vez más, van muchas ya. Tuve la oportunidad de verte jugar hace unos años y lo que has hecho últimamente es increíble. El resto te vemos como un ejemplo, y esto que haces tú nos obliga a mejorar".

El griego no ha dudado en asegurar que Barcelona es uno de los torneos más especiales del año y ha añadido entre risas que Sant Jordi le gusta más que San Valentín. "Me gusta más Sant Jordi que San Valentín, no se lo digáis a nadie. Enhorabuena al torneo por cumplir su edición 70, todo el mundo en la organización ha dado el cien por cien y este es uno de mis destinos favoritos del circuito".