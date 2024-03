El reto mayúsculo de Alcaraz en Indian Wells

Alcaraz se juega en Indian Wells mucho más que lograr un título importante. El murciano llega al torneo norteamericano con el gran reto de no perder puntos en el ranking ATP y poder estar en la lucha por volver a ser el número 1.

La espera para que arranque el Masters 1000 de Indian Wells llega a su fin. Este miércoles arranca la fase final de un torneo que Carlos Alcaraz tiene en el punto de mira. El murciano, que viene de ganar a Rafa Nadal en el Slam de Netflix, asume un gran reto en este torneo y tiene muchos frentes abiertos que defender.

Tras ganar la temporada pasada el torneo, Alcaraz defiende 1000 puntos y deberá reconquistar Indian Wells para que, Djokokic, N.º 1 del ATP, no aumente distancias con el murciano. El serbio, todo lo contrario a Alcaraz, no defiende puntos, ya que no pudo competir en el Masters 1000 californiano del año pasado por su negación a vacunarse por el coronavirus y las restricciones que tenía el país norteamericano en ese momento. De esta manera, el desafío de Alcaraz es mayúsculo. Deberá defender 1000 puntos mientras que el serbio no defiende ninguno y llega al torneo con el beneficio de no defender puntos.

Con Sinner al acecho

Alcaraz también deberá estar pendiente del que cierra el podio del ATP, Jannik Sinner. El italiano se encuentra tercero con 8.270 puntos tras aumentar su ventaja a más de 500 puntos con el cuarto clasificado, Daniil Medvedev, ya que el ruso no pudo defender los puntos que logró tras ganar la temporada pasada en Dubai. Los tres primeros clasificados en el ranking ATP llegan de la siguiente manera: Novak Djokovic con 9.675 puntos, seguido de Carlos Alcaraz con 8.805 y Jannik Sinner con 8.270.

Su entrenador, Juan Carlos Ferrero, en una entrevista que realizo la pasada semana, comentó que sabían lo ajustado que estaría la clasificación y que Indian Wells sería muy importante para los objetivos del murciano: "Ahora lo que tenemos que hacer es entrenar como animales para llegar al nivel de Novak. Jannik lo va a hacer y nosotros tenemos que hacerlo", comentó.

De esta manera, el reto de Alcaraz es mayúsculo y llega al torneo californiano con una gran presión. Más allá de la ilusión de revalidar el título, el murciano tiene el desafío de no desengancharse de la lucha con Djokovic por liderar el ranking ATP e intentar distanciarse de un Sinner que quiere asaltar la segunda plaza.