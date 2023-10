Alcaraz no despega en Shanghái y cae ante Dimitrov

El murciano se despide en octavos de final en Shanghái tras caer ante un gran Dimitrov (5-7/6-2/6-4) Alcaraz, que venía mostrando un nivel muy irregular durante toda la gira, no pudo hacer frente al ofensivo juego del búlgaro

Llegaba sin convencer en toda la gira asiática Carlos Alcaraz, que se ha topado en los octavos de final del Masters 1000 de Shanghái contra un crecido Grigor Dimitrov. Avisaba el propio Carlitos en la previa que si dejaba entrar en partido al búlgaro se podría poner muy peligroso, y así ha sido.

El español fue todo el partido a remolque de un Dimitrov que nunca había sido capaz de arrebatarle un solo set en sus tres enfrentamientos previos y al que parecía que se la aparecían todos los fantasmas tras verse remontado en el primer set.

Avisó desde el inicio Dimitrov que se puso muy pronto por delante y solo una desconexión con su servicio, combinada con los mejores momentos del tenista español sobre la pista, han dado la vuelta a la situación. Cuatro juegos consecutivos de Alcaraz le valieron para apuntarse la primera manga y apagar lo que parecía un intento de rebelión inicial del búlgaro.

Pero la reacción no fue más que un mero espejismo. Ya en el primer juego del segundo set Dimitrov tomó rápidamente la delantera, que esta vez no desperdició. Solvente al servicio no dio opción alguna a un Alcaraz que empezaba a mostrar signos de fatiga y de estar un ritmo por debajo de su rival.

Una segunda rotura en el noveno juego le valió a Dimitrov para cerrar a placer el set e igualar un partido que se marchaba a la tercera y definitiva manga, que para desgracia del español empezaba con el mismo guion.

Sin capacidad de reacción al resto, la rotura conseguida por el búlgaro en el tercero juego fue crucial y con apenas seis puntos ganados al resto, Alcaraz vio como las opciones se diluían hasta encajar el 6-4 definitivo.

Una derrota que aleja a Alcaraz en su lucha por reconquistar el número uno, a la vez que abre algunas dudas sobre su estado físico tras el apretado calendario al que se ha sometido en este tramo final de temporada. En su vuelta a Europa, Alcaraz tiene programadas las citas de Basilea y París-Bercy, antes de la gran cita de las ATP Finals, aunque habrá que ver si toma la decisión de llegar 'limpio' a la cita parisina, prescindiendo de Basilea.

Alcaraz hace las maleta de regreso a casa dejando unos resultados para nada esperados en la gira asiática, con semifinales en Pekín y octavos en un Masters 1000 de Shanghái que queda húerfano de favoritos en su regreso al panorama del tenis mundial.