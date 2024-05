Este soltero se queda embobado con su cita en 'First Dates': "Es una muñequita, ¡qué cosa más bonita!"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Juanita tiene 81 años pero no los aparenta ni por fuera ni por dentro, tiene pretendientes pero busca a alguien que esté bien y que le acompañe en sus aventuras.

A cenar con ella ha llegado Ignacio de 85 años, es detective jubilado y nada más verle Sobera se acordaba de él a la perfección: es la segunda vez que viene al programa. Nada más ver a Juanita, él se ha quedado prendado: "Hombre que cosa más bonita" le ha dicho.

"Es una muñequita", ha dicho. Y Juanita cuando le ha visto su cara le ha resultado familiar y le ha preguntado: "¿Has venido a este programa? Te tengo visto".

Ignacio le ha contado que ya había venido al programa antes pero eso no ha sido un problema para Juanita. "He notado que ha tenido un flis conmigo", ha dicho sobre su cita y estaba en lo cierto porque ante las cámaras Ignacio ha confesado: "Nada más verla ya me he enamorado".

"Me veo porque se le ve muy educado, muy atento y he notado que le gusto" ha dicho Juanita, y en el momento de la decisión final lo han tenido muy claro. Los dos han querido una segunda cita y hasta lo han cerrado con un beso.