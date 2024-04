Rodolfo Sancho rompe su silencio: relata cómo se enteró de la detención de su hijo y cuál fue su primera reacción

El caso de Daniel Sancho vuelve a estar de plena actualidad. Este martes, 9 de abril, comienza el juicio en el que la fiscalía de Tailandia intentará demostrar que asesinó al cirujano Edwin Arrieta de forma premeditada. El hijo de Rodolfo Sancho, que también está acusado de ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena, podría enfrentarse a la pena de muerte.

Esta mañana, HBO Max ha estrenado el primer episodio de 'El caso Sancho', una docuserie "en tiempo real" cuya puesta en marcha anunció ayer mismo, solo un día antes del estreno. En esta primera entrega, Rodolfo Sancho ha roto su silencio para conceder su primera entrevista en profundidad sobre el caso en el que está envuelto su hijo desde el 3 de agosto de 2023.

"Estoy bien, tranquilo. Intento estar estable, no tener grandes bajones ni grandes subidones". Esas son las primeras palabras de Rodolfo Sancho en la docuserie de la plataforma, que lanzará los próximos episodios cuando haya una sentencia. El actor empieza recordando cómo se enteró de la noticia que pasaría a ocupar horas y horas de televisión: "El mismo día 5, me llamó mi hermano muy shockeado y preocupado. Tardó en decirme lo que estaba pasando. Yo le acabé preguntando: '¿Pero está vivo?'. Me lo mandó y lo leí".

"Fue esa sensación burdamente conocida como estar en una película", reconoce el intérprete, que tenía conocimiento de que su hijo estaba en Tailandia por motivos de trabajo: "Dentro de la estupefacción, porque Daniel no tiene ese currículum de criminal o delincuente, enseguida me puse en marcha".

"Mi primera reacción fue de estupefacción, de no creerme a pies juntillas lo que estaban contando porque no cuadraba nada. Todo era muy extraño", confiesa Sancho, que al día siguiente pudo tener un primer contacto con Daniel: "Fue una cosa estrambótica, porque le dejaban tener el teléfono. Me contó lo que había pasado".