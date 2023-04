Estas predicciones de Los Simpson son falsas (por mucho que se hagan virales)

El 19 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de Los Simpson Se está viralizando que Los Simpson predijeron la caída de Silicon Valley Bank

Es cierto que Los Simpson han adivinado muchas situaciones que han terminado ocurriendo en el mundo real (como la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos). Sin embargo, la situación se sale de madre cuando se viralizan presuntas predicciones de esta popular sitcom norteamericana, que en realidad son falsas.

La última en ocurrir está relacionada con la caída del Silicon Valley Bank. ¿Es real que Los Simpson predijeron la bancarrota de uno de los bancos más importantes del mundo?

Los Simpson y el Silicon Valley Bank

En TikTok se pueden leer varios vídeos en los que vemos que Los Simpson habrían adivinado el final del Silicon Valley Bank; sin embargo, es un bulo. En el citado episodio, no es el Silicon Valley Bank el banco que aparece en la fachada. Es el First Bank of Springfield, pero algunos están interesados en que se viralice el montaje para ganar rédito de ello.

La muerte de la reina Isabel II

Tampoco Los Simpson adivinaron que la reina Isabel II moriría 2022: es un nuevo montaje que se ha popularizado por el evento que marcó un antes y un después en la historia británica.

Tampoco predijeron la invasión a Ucrania en 1998

Algunos TikToks hablan de que Los Simpson predijeron la invasión rusa a Ucrania por un capítulo emitido en 1998, pero es totalmente falso: la imagen muestra a personajes de la popular familia con uniformes de guerra y ondeando la bandera ucraniana, peor de nuevo es un montaje.

El productor Al Jean, quien ha estado en Los Simpson desde el inicio, señala que esto se debe a que construyen sus episodios basándose en eventos recientes, combinados con hechos del pasado y que, como la humanidad tiene una tendencia a repetir sus errores y aciertos del pasado es fácil que surjan estas coincidencias.