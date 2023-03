¿Cuánto dinero gana un doblador de Los Simpson?

En episodios en los que se habla mucho, un actor puede ganar unos 150 o 200 euros "Estos precios están establecidos por convenio"

Es una auténtica pena el estado en el que se encuentra el sector del doblaje en España. A pesar de contar con algunas de las mejores voces a nivel mundial, no se cobra bien. Y es un error engañarse con excepciones, porque la norma es esa. Así lo ha contado el actor de doblaje David García Vázquez, quien ha hablado esta semana con el podcast Territorio Revival acerca de la situación de esta industria en nuestro país.

David es actor de doblaje de Los Simpson (aunque no es su único proyecto). En esta entrevista explica que se trabaja por fragmentos (también conocidos como takes que son como máximo de cinco líneas si habla un único personaje, o de 9 líneas si el diálogo es entre 2 personajes: "trocitos que pueden durar como mucho 30 segundos".

Lo peor de todo es que en un episodio con bastantes líneas de diálogo, David García Vázquez ha cobrado entre 150 o 200 euros, aunque en otras ocasiones la cifra ha bajado hasta los 50 euros. Cifras irrisorias e insuficientes en un sector que no puede hacer más: "no lloro, es lo que se cobra y ya está. Están establecidos estos precios por convenio y no hay nada más de lo que hablar".

Eso sí, le llama la atención que la voz oficial de Homer Simpson en Estados Unidos cobre hasta 400.000 euros, unos números abismales y totalmente diferentes a los que se vienen pagando en España.