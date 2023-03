Una mujer se ríe de su cita en 'First Dates' por este detalle

Jesús y Mónica tuvieron una cita en el programa de Carlos Sobera Un baile entre los participantes que no salió como se esperaba

El último programa de First Dates ha vuelto a dejar un momento viral que está inundando las redes. En el día de ayer, 14 de marzo, el programa de Carlos Sobera recibió a Jésus y Mónica. El primero, un hombre que se describe como una persona feliz y que trabaja en una funeraria. La segunda, es trabajadora en el sector aeroespacial.

Jesús confesó durante el espacio que había encontrado a través del baile una técnica para poder establecer una conexión con las mujeres. Especialmente, a Jesús le gustaba bailar bachata y salsa: "Bailo los viernes, los sábados y los domingos, los tres días, si puedo. Cuatro, cinco, seis o siete horas", explicó ante las cámaras.

La realización del programa, sabiendo que Mónica también era amante del baile, puso una bachata para que ambos bailaran. Sin embargo, esto no salió como se esperaba, pues la participante se empezó a reír por un TIC del concursante. Jesús no paraba de sacar la lengua durante el baile, algo que provocó la risa de Mónica: "Pero, ¿por qué saca la lengua? Perdón, debe ser que tiene un TIC. Es que hace una cosa muy rara. Yo creo que él no se da cuenta. Nadie se lo habrá dicho, alguien debería decírselo. ¡Perdón! Si es un encanto, pero es que me meo".