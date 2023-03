First Dates: Una soltera se aburre y exaspera con su cita

"Más que hetero, asexual", afirmaba la joven sobre su cita Darío es el joven, el cual parece que no quiere poner fácil la tarea de conocerle

Ayer, 14 de marzo, tuvo lugar un nuevo programa de First Dates en Cuatro y, como de costumbre, nos dejó con uno de esos momentos de lo más peculiares.

En este caso, el mencionado momento fue protagonizado por Darío, un joven al que quedó patente que no tiene demasiada facilidad para expresar sus sentimientos, y su cita.

Concretamente, Darío llegaba al programa de Televisión confesándole a Carlos Sobera que llegaba para intentar buscar su "primer amor", algo que parece que tendrá que seguir esperando. "Soy un poco exigente. No me gustan los tatuajes ni los piercings. Me tiran hacia atrás", decía el joven. Pues bien, en First Dates tuvo una cita con Silvia, aunque parece que la cita muy bien no es que fuera. "Para mí son muy importantes los animales. Trabajo con perros, soy educadora canina", afirmaba la joven de 19 años.

Por otro lado, la propia Silvia se llevaba un gran chasco al saber que su cita no tiene animales en casa: "No me gusta mucho el pelo de los gatos o los perros", decía Darío. "Me ha sorprendido para mal. ¿A quién no le gustan los animales?", lamentaba ella. Las aficiones tampoco han unido a estos dos solteros, ya que parece que el chico muchos hobbies no tiene, por decir algo. "O estudio o estoy en eventos [organiza encuentros juveniles], no hago otra cosa", reconocía el estudiante de Turismo, a quien no le gusta ni el deporte ni el cine: "Nunca he ido al cine por gusto. No sé qué pasa, pero no me quedo bien con la sinopsis cuando veo una película. Me cuesta concentrarme en la historia".

Sobre música, lo que diga el "algoritmo"; sobre lectura, aversión total y falta de "compresión lectora". Viendo el panorama, Silvia optó por hacerle una pregunta más genérica: "¿Hay algo que te interese en especial?", a lo que el chico respondió "no sé, realmente voy un poco como barco sin vela. Viendo lo que puedo hacer, en qué participó, en qué me formo o cómo aprender". La chica añadía luego que "le he preguntado por sus hobbies, por si le gusta hacer ganchillo o lo que sea, pero es que no. No hace nada fuera de la universidad o de los encuentros juveniles esos".

Silvia, ante la inexperiencia sexual de su cita en #FirstDates14M: “Más que hetero parece asexual”https://t.co/hAVMKNf8CA — First Dates (@firstdates_tv) 14 de marzo de 2023

La chica también ha intentado interesarse por la experiencia en el amor de Darío. La joven madrileña ha añadido que ella es bisexual, algo que parece haber dejado un poco frío al de Benalmádena: "Bueno, no pasa nada", decía él. "Le he visto muy... monjil", ha comentado Silvia y, después de que el chico de 21 años haya asumido que es virgen, le ha definido como "más que hetero, asexual". Obviamente, no habrá segunda cita.