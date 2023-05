Mediaset lanza una petición desesperada a Ana Rosa Quintana

La presentadora asegura que la decisión de otorgarle las tardes de Telecinco era "un favor personal" 'Sálvame' emitirá su último programa el próximo viernes 16 de junio

Era evidente que Ana Rosa Quintana reaccionaría a la cancelación de Sálvame, sobre todo después de que se confirmara que ella sería la sustituta del mítico programa. Pero no ha sido hasta el final de El programa de Ana Rosa cuando la presentadora ha lanzado un mensaje polémico, en el que tampoco menciona a sus futuros ex compañeros.

Mediaset pide a Ana Rosa Quintana renovar las tardes de Telecinco

"Me lo ha pedido la cadena y cuando mi cadena me pide algo, es justo devolver un poco de lo que me han dado". Así confirmaba Ana Rosa Quintana en su programa matinal. La periodista decía que Mediaset le ha pedido a título personal que sea la encargada de sustituir a Sálvame a partir de septiembre; antes, será Sandra Barneda y el programa Así es la vida el que ocupe el lugar del formato desde el próximo 16 de junio.

Este movimiento por parte de Mediaset tiene como objetivo renovar las tardes de Telecinco, ancladas en la 'telebasura' como algunos lo llaman desde hace 14 años. Tal y cómo ha confirmado el propio grupo de comunicación, el objetivo es establecer un nuevo programa centrado en la "información y el entretenimiento", y para ello, han confiado en Ana Rosa Quintana, líder de las mañanas.

De esta forma, desde otoño la batalla no será entre Sálvame y Sonsoles Ónega, sino entre Ana Rosa Quintana y el programa de Antena 3, Y ahora Sonsoles, dos formatos muy similares por lo que sabemos que cambiarán para siempre la lucha por el liderazgo.