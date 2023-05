Jordi González se desvincula de Mediaset

Tras 20 años en el grupo de comunicación italiano, el presentador se despide definitivamente Jordi se encontraba en un año sabático

Jordi González es una de las caras más conocidas de nuestra televisión en general y de Mediaset en concreto. Pues bien, después de 20 años en el mencionado grupo de comunicación, el presentador ha dejado oficialmente de tener contrato en la compañía.

A decir verdad, fue en diciembre de 2021 cuando Jordi estuvo en un programa de la empresa, siendo este el debate de 'Secret Story' y, desde entonces, con las llegadas de nuevas caras como parte de la reconstrucción de la propia Mediaset, este se ha quedado sin hueco.

Si el presentador catalán llevaba tanto tiempo fuera de los programas de Telecinco era porque este se encontraba de año sabático. Un año que parece que se ha convertido en la terminación de su contrato con el mencionado grupo.

"La respuesta a esa pregunta que me llega de tantas partes no puede ser más sencilla: me he tomado el año sabático que hace tanto tiempo deseaba. Quien pueda hacerlo que no lo dude. Va muy bien", dijo en su momento, cuando le preguntaban sobre si había sido despedido. Sin embargo, la realidad es que, tras una larga trayectoria, el presentador ya no entra en los planes de Mediaset.

La carrera de Jordi González en televisión empezó en RTVE, luego llegó a Antena 3 y Telemadrid, aunque antes ya había pasado por Telecinco. Ya en 2003, cuando hizo su regreso a Telecinco, el presentador consiguió consolidarse en la parrilla de la cadena. De hecho, en el año 2007 fue cuando consiguió presentar uno de los espacios más queridos y recordados de la cadena, 'La Noria'. Después de esto, Jordi ya ocupó una parte importante en los realities de la cadena, puesto que casi siempre era el elegido para ser el presentador de los debates.

Entre esos programas, destacan 'El Reencuentro' o 'GH VIP 3', 'Pasaporte a la isla', 'Gran Hermano Dúo' y 'Supervivientes', donde la presencia del conductor, de 60 años, ha dejado un gran recuerdo entre los espectadores.