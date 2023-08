La Sexta cancela dos de sus programas más famosos: Adiós 'Al rojo vivo' y 'Más vale tarde que nunca'

¿Cuál es la razón por la que los dos programas más emblemáticos de La Sexta han desaparecido?

Hoy, en un giro inusual, los programas insignia "Al Rojo Vivo" y "Más Vale Tarde" de LaSexta no iluminarán las pantallas de los espectadores. ¿La razón detrás de esta ausencia sorprendente? El Día de la Asunción, una celebración religiosa ampliamente observada en España y otros países de tradición católica.

El Día de la Asunción, conocido también como la Asunción de la Virgen María, conmemora la creencia de que la Virgen María, madre de Jesucristo, fue llevada al cielo en cuerpo y alma después de su vida en la tierra. Esta festividad religiosa, que tiene lugar el 15 de agosto, es un día de especial significado para muchos creyentes y se celebra con ceremonias religiosas, procesiones y actos culturales en todo el país.

La programación de televisión en España, al igual que en otros lugares, a menudo se ajusta para acomodar festividades y eventos de importancia cultural o religiosa. En el caso de LaSexta, una cadena de televisión que ha destacado por su enfoque en el periodismo y el análisis político, la decisión de no emitir programas como "Al Rojo Vivo" y "Más Vale Tarde" en el Día de la Asunción no es tanto una muestra de respeto y consideración hacia esta fecha de significado religioso, como sí un movimiento para que sus formatos más vistos no pierdan audiencia por un menor consumo.

"Al Rojo Vivo", conducido por Antonio García Ferreras, y "Más Vale Tarde", presentado por Mamen Mendizábal, son programas que abordan temas de actualidad, política y sociedad desde un enfoque crítico y analítico.