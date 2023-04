La incómoda pregunta de un soltero a su cita en 'First Dates': ¿Haces masajes con final feliz?

Mario ha querido descubrir el lado más morboso de Gabi El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este martes, el programa ha juntado a Mario y a Gabi, ambos de Zaragoza, algo que ha gustado a los solteros. Además, han tenido una buena impresión del otro: "Me gusta, tiene buen estilo", ha dicho el hombre. O, "Es guapo, tiene los ojos azules, es atractivo y tiene su encanto", ha asegurado la mujer.

Gabi ha explicado que le gusta que le lean, a lo que Mario ha reconocido que le gusta que le hagan masajes. No se ha cortado y le ha preguntado si se le dan bien los masajes con final feliz, a lo que ella ha contestado que se le dan bien, y que "las cosas caen por su propio peso". Entre risas, el soltero ha añadido: "Ya que estás por la faena...".

En el reservado, Mario tenía muchas ganas de dar un beso a su cita, pero ella ha dejado claro que no quería: "Si llega el momento del morreo, lo decidimos nosotros", ha añadido. Aun así, el soltero ha insistido, hasta que, finalmente, le ha dado un pico.

Los dos han mostrado que se han gustado y han querido tener una segunda cita. Mario ha confesado que la soltera tiene "un punto morboso" que le gusta, y que le hace preguntarse "Cómo será cuando muerda la manzana". En la decisión final, el soltero ha asegurado que lo hace todo bien, a lo que Gabi ha contestado: "Vamos a ver".