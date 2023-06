El exmarido de esta famosa se presenta a 'First Dates' y Carlos Sobera alucina: "¿No te acordabas de ella ya?"

Este martes, Ugo se ha presentado al formato El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Ugo se ha presentado al programa de este martes para encontrar el amor. El nigeriano ha explicado que llegó a España en patera y que fue un viaje "muy difícil y peligroso". Ha comentado que no se veía nada durante el camino, y que estaban preocupados porque no sabían cuando iban a encontrar "la tierra".

Carlos Sobera ha sacado el tema de que se casó con una famosa: "Tú te has llegado a casar con alguien protagonista de la televisión en los últimos años (…) Yo te conozco por ser el exmarido de Maite Galdeano".

Ugo se ha sentido incómodo, ya que parecía que no se acordaba de parte de su historia y el presentador lo ha notado: "Ah, ¿no te acordabas de ella ya?". A lo que él ha contestado que sí, que se conocieron durante más de cinco años, que se casaron y se divorciaron.

Sobera ha querido indagar el motivo del divorcio, y el soltero ha comentado que su hija, Sofía Suescun, le puso una "trampilla". Se hizo pasar por un perfil de otra persona, se la intentó ligar y él "intentaba explicar que no todo lo que uno habla por internet todo lo hace". Aun así, ha tenido buenas palabras para Maite: "Es muy cariñosa, se entrega todo de ella, es muy sincera y muy sonriente"