Paula, tajante en 'First Dates': "No, lo siento"

Este martes el formato ha juntado a Paula y Edward El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este martes el programa ha juntado a Paula (23 años) y Edward (24). Por un lado, el soltero se ha definido como una persona "tranquila, que le gustan las aventuras y vivir la vida a tope". Por otro lado, la comensal ha comentado que es "súper aventurera, sociable, abierta y parlanchina".

Nada más conocer a Paula, al soltero le ha llamado la atención: "Parece marroquí, que justo es mi prototipo". A ella también le ha gustado: "Me gustan los guiris", ya que Edward es estadounidense.

La comensal ha alucinado con las profesiones de su cita, ya que es profesor de inglés, ayuda a dirigir a un centro de idiomas y está estudiando un máster de veterinaria. Además, durante 1 año y medio hizo la mili en Nuevo México. "Has hecho de todo (…) Este hombre es una caja de sorpresas", ha asegurado Paula.

Edward se ha definido como un "viejoven" al que le gusta estar en casa, pintarla y decorarla. Algo que no ha gustado a la soltera, ya que ha comentado que tienen 23 y 24 años y que "lo que nos toca es ser muy jóvenes ahora (…) He estado mucho tiempo en casa y ahora lo que me apetece es salir".

La pareja ha ido al reservado, y tras ver varias pruebas sexuales, ella enseguida ha rechazado la propuesta y ha dejado claro que no iba a hacer nada: "No, lo siento". En un momento dado, Paula ha comentado que podrían abrir una bola de pruebas, y que según lo que saliera, no lo haría. Y así ha sido: "Aquí solo pueden salir cosas malas (…) No, es que esto no".

Ambos han estado de acuerdo en no tener una segunda cita, porque a pesar de que tienen muchas cosas en común, no se han acabado de gustar físicamente y les ha faltado esa chispa para iniciar un romance.