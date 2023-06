Loli se queda "chof" tras conocer a su cita en 'First Dates': "No me esperaba esta persona"

Este lunes el formato ha juntado a Miguel y Loli El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este lunes el programa ha juntado a Miguel (53 años) y Loli (58). El comensal ha comentado que cuida mucho a su pelo que es "como el de un príncipe" y "de película". Además, ha asegurado que se ha gastado entre 100 y 150 euros en productos para el pelo, y que su secreto es echarse el champú dos veces, la mascarilla y dejar que caiga en el baño de vapor del gimnasio.

La soltera se ha definido como una mujer que va "bastante a la moda". Al conocer a su cita se ha llevado una decepción: "Me he quedado chof porque no me esperaba esta persona".

Durante la cita, Miguel no ha dejado de contar sus rutinas: "Me tiro dos horas todos los días en el gimnasio. Mi zumo de naranja por las mañanas. Mis galletas integrales o no integrales. Buenos cocidos, buenas lentejas". Además, ha comentado que quiere ser padre de gemelas, pero que ya lo ve tarde. "Se te va a pasar el arroz", le ha respondido Loli.

El soltero ha comentado que no ha tenido parejas, algo que ha llamado la atención a la comensal: "Algo tiene que tener cuando a esta edad no tienes pareja (…) No sé qué pensar". Mientras tanto, Miguel ha explicado que ha hecho llorar a chicas con las poesías y que está solo porque es "muy romántico, amoroso y cariñoso".

En la decisión final, ambos han estado de acuerdo en que se han llevado muy bien y se lo han pasado muy bien, pero no han sentido una atracción como para tener un segundo encuentro. Por lo tanto, han decidido abandonar el restaurante cada uno por su lado.