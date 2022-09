Empiezan los ensayos de Eurovisión 2022 con fallos técnicos en el escenario.

El Festival comienza sus preparativos a menos de 10 días de la primera semifinal

Se acerca la gran final de la 66ª edición del Festival de Eurovisión, que se celebrará en Turín, y a quince días de la fecha, las primeras delegaciones se han instalado en la ciudad de Italia. Durante el día de hoy, numerosos concursantes han podido subirse sobre al escenario para ensayar de cara a las semifinales. Iniciadas las pruebas de varias delegaciones, se ha anunciado un problema técnico en la estructura del recinto.

Hace unos meses se adelantó una primera versión del escenario de esta edición. En ella destacaba como elemento distintivo de otros años el Sol, un conjunto de semicírculos verticales móviles que podían ser usados durante la actuaciones.

Este mismo sábado, Albania, Letonia, Lituania, Suiza, Holanda, Moldavia, Eslovenia, Ucrania y Bulgaria se subían al Alpa Alpitour, donde tendrá lugar el evento para ensayar. En los primeros intentos, los arcos del decorado han sufrido una serie de fallos técnicos que impiden la rotación total del elemento principal del escenario por problema en su motorización.

La estructura del "sol móvil" del escenario de #Eurovision , principal atractivo, no funciona bien, ya que sus arcos no se mueven correctamente, y el problema ya no se puede solucionar (vía @eurospaincom)



📸Imágenes del escenario en los priemros ensayos de esta mañana pic.twitter.com/hWhafcGDFn