Cynthia, tras conocer a su cita en 'First dates': "Me has matado"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Miguel o Candy (34 años) y Cynthia (33). El soltero ha entrado vestido de rock, y lo ha hecho acompañado de sus tres amigos que forman la banda de rock 'Impactroners'. El grupo ha tocado una canción que ha gustado a la comensal: "La actuación me ha encantado, ha sido maravillosa".

Al conocerse, Candy ha declarado que le ha gustado su cita: "Es muy guapa, me gusta su pelo, su cara, tiene un cuerpo muy bonito. Me ha parecido muy agradable".

Durante la cita se han ido conociendo, y ambos han visto que tienen cosas en común, pero, sin embargo, hay otras en las que chocan, como el tema del tabaco, ya que ella no fuma y él sí.

El soltero le ha comentado que le gustan mucho los tatuajes de 'Alicia en el país de las maravillas' que lleva la chica, a lo que ella ha confesado que es una friki de Lewis Carroll. El comensal le ha preguntado que "qué es", a lo que Cynthia se ha sentido decepcionada: "Me has matado".

En la decisión final, Miguel ha explicado que quiere tener un segundo encuentro con Cynthia porque se lo ha pasado muy bien y le ha gustado. En cambio, la soltera ha declarado que no quiere una segunda cita pese a que le ha caído muy bien.