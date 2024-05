Villarejo vuelve a implicar a Laporta en la trama contra Rosell

José Manuel Villarejo, ex comisario del Cuerpo Nacional de Policía, y Sandro Rosell, ex presidente del Barça, realizaron un cara a cara en el programa 'El Món a RAC1', dirigido por el periodista Jordi Basté. Durante algo más de media hora, ambos charlaron sobre la 'Operación Catalunya', las cloacas del Estado y también cómo fueron las investigaciones que llevaron a Rosell a pasar dos años en prisión preventiva. Villarejo insistió en que Laporta también estuvo detrás.

El ex comisario tiene claro que "se utilizan las instituciones como si fueran entidades propias y personales. El problema es la impunidad con la que se utilizan", a lo que Sandro preguntó si "¿se coordinan todos los ministerios para ir en contra de una persona como yo, para destrozar a las personas?" La respuesta fue clara: "Lamentablemente, así es".

El ex dirigente blaugrana tuvo otra pregunta muy clara respecto al papel de Joan Laporta en todo este entramado: "Dijo que los colaboradores de Laporta habían ayudado al CNI a incrementar mi caso. Dijo Laporta que le pondría una querella. ¿Se la puso?". Villarejo matizó que "me puso un acto de conciliación. Luego dijo que rectifiqué y no lo hice, pero retiró la querella".

El farmacéutico Jordi Cases y Neymar

Sandro, que empieza a atar cabos, preguntó también por la relación entre Jordi Cases, socio del Barça que interpuso una querella por el fichaje de Neymar, y el Centro Nacional de Inteligencia: "Me gustaría saber más del tema", inquirió a su interlocutor. Villarejo no pudo ser más claro: "Es un hombre muy vinculado al cuartel del pueblo, los responsables lo pusieron en contacto con el CNI para poder utilizarlo. No olvidemos que el FC Barcelona se ha considerado motor del independentismo. Este sujeto, además de socio, era un elemento...".

El comisario jubilado José Manuel Villarejo. / EP

Rosell cortó diciendo que "se querelló por Neymar..., pero este señor cuando fue a poner la querella a la Audiencia Nacional pasó por el sindicato Manos Limpias. ¿Quién pagó la fiesta en Madrid?". El ex comisario respondió que "sin duda, el CNI tiene fondos reservados y fondos reservados de los reservados, fondos ocultos que nadie conoce. Por una razón: porque es secreto y no deja rastro".

El ex presidente del Barça acabó su charla asegurando que irá hasta el final: "Si con estas pruebas, las que han salido últimamente, las que ahora están sufriendo otras personas, todo esto no sirve para demostrar que hay que hacer limpieza... Si no limpiamos, en este país no se podrá vivir. Es vergonzoso que te destrocen la vida con acusaciones falsas y no pase nada. Volveré a poner una querella y espero que, con más pruebas, haya una instrucción y un juicio y salgan los responsabes".