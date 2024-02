Un soltero sufre una 'cobra' de su cita en 'First Dates': "Es la primera que me lo hace"

'First Dates' volvió a buscar el amor en Cuatro. El programa de Carlos Sobera, vive cada noche situaciones complicadas para sus solteros: plantones, rechazos y hasta cobras, como la que sufrió Juanma durante su cita.

Pero antes de la cobra, los solteros pudieron disfrutar de la cena con normalidad. Carolina es peruana, pero lleva diez años viviendo en España y trabaja como actriz y profesora de pilates y zumba.

Por su parte, Juanma le contaba a su cita su sufrimiento con las relaciones del pasado. Además, desveló que tiene cuatro hijos.

Los solteros también pudieron hablar de horóscopo y fe, pero también de baile. De hecho, ambos se animaron a enseñar sus pasos prohibidos, aunque con dispar nivel de satisfacción. Juanma sintió que era el momento de darle un beso a su compañera, pero ella se retiró con gran elegancia.

"Me ha hecho la cobra. Yo creo que es la primera que me lo hace. Te estaba dando el beso y no me pones la cara", se quejó. "Es que como estaba haciendo el giro. Pero vamos, tranquilitos, tranquilitos. No tenía pensado darle ningún beso, así que me ha descolocado", justificaba ella.

En la decisión final, Juanma confirmó lo que ya sospechábamos: quería una segunda cita con Carolina, y ella, a pesar de la cobra, también aceptó. "Me ha parecido muy simpático y tiene materia gris", dijo antes de salir junto al soltero del restaurante.