Esta concursante de MasterChef se entera que está embarazada en el programa

"Me he enterado", asegura Larraitz, quien anunció el embarazo en plena prueba de eliminación Sin embargo, fue la expulsada de la noche

Larraitz ha sido la gran protagonista de la última gala de MasterChef por haberse convertido en la última expulsada del programa... Y por anunciar en la prueba de eliminación que está embarazada.

De esta forma, la concursante se marchaba confirmando la noticia a todos sus compañeros. Eso sí, ni el sorprendente anuncio impidió que la vasca consiguiera superar una prueba en la que todos los factores jugaban en su contra.

"Estoy embarazada", dijo Larraitz a Samantha Vallejo-Nágera, quien acudió al puesto de la concursante para saber por qué se encontraba mal anímicamente. "Me he enterado aquí y estoy con la cabeza totalmente fuera. Estoy mala con la circulación, de estar tantas horas de pie y no me puedo centrar. Se lo quiero decir a mi chico", añadió la participante, quien mostró su malestar de forma bastante visible.

Jordi Cruz, en la valoración de su postre, no tuvo piedad con Larraitz: "entiendo que tengas la cabeza en otro lugar y ahora tenemos una explicación. El bizcocho está quemado y es terrorífico, pero la noticia que nos ha dado es muy buena".

A la joven le daba mucha rabia irte, pero aseguró llevarse "a los compañeros, la experiencia, los viajes, a vosotros... ¡Pero me queda la repesca!". ¿Veremos a Larraitz regresar en la repesca y obteniendo de nuevo el delantal?