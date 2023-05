El cabreo monumental de una soltera con su cita en 'First Dates': "No te lo perdono"

Este jueves han tenido una cita Esther y Manuel El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este jueves el programa ha juntado a Esther (81 años) y Manuel (84). La soltera ha comentado que busca "un amigo" para ir al teatro, al cine y de viaje. "Necesito que me abracen de vez en cuando", ha confesado. El comensal ha explicado que es muy sociable y que le gustan "las mujeres con buenos senos y que no tengan arrugas".

Nada más ver a su cita, Esther ha puesto mala cara, ya que no le ha llamado la atención. Además, al saber que es de Talavera de la Reina se ha desmotivado y ha confesado que no lo entiende: "Quería un señor de Madrid, cuando he visto que era de Talavera me he venido abajo".

En un momento de la cita, Manuel le ha preguntado a Elsa Anka si se podía hacer una fotografía con él. Ese gesto ha sentado muy mal a la soltera: "Eso está muy feo (…) Si estás conmigo está muy feo que digas que quieres una foto con ella". El soltero le ha pedido disculpas, pero ella se ha ofendido.

En la decisión final, Esther ha asegurado que no tendría una segunda cita con él por el hecho de que vive en Talavera. Manuel ha comentado que tampoco tendría una segunda porque "tiene una arruga en la cara que físicamente no me ha terminado de entrar".

La soltera se ha sentido ofendida y le ha respondido: "No entiendo lo de las arrugas porque tú estás mucho más mayor que yo". Manuel le ha pedido disculpas por haber dicho eso, y ella ha comentado que le tiene que pedir perdón por varias cosas. "Te tengo que perdonar muchas cosas (…) No te lo perdono".

Tras todo esto, Esther ha querido acabar de hablar con él y se ha despedido: "Que te vaya muy bien la vida y que encuentres una mujer con la cara lisa".