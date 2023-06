Carlos Sobera se escandaliza tras conocer a un soltero de 'First Dates': "No te puedo ver la cara"

El formato ha juntado a Nicolás y Sheyla El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa juntó a Nicolás (27 años) y Sheyla (29). Nada más entrar el soltero, Carlos Sobera se ha quedado alucinado: "¡Que barbaridad, que forma de entrar! ¿Tienes prisa o qué?". El comensal ha confesado que estaba bastante nervioso.

No solamente eso, y es que el presentador vasco ha alucinado al verle la cara y el cuello tatuados, los piercings en la cara y las dilataciones en las orejas: "Pero por favor, no te puedo ver la cara. Prácticamente esto es un cuadro viviente".

Carlos Sobera y Nicolás | Mediaset

Nicolás se considera un "artista de la piel", ya que es tatuador, además de coctelero. Por su profesión tiene que viajar entre Ibiza, Mallorca y Alicante, pero para él es una "forma de vida". Su cita también es tatuadora y le encanta su trabajo.

Nicolás en First Dates | Mediaset

Las primeras impresiones han sido buenas. Sheyla ha explicado que le gustan los chicos tatuados pero no con toda la cara tatuada, aunque ha asegurado que a "él le queda bien". Él ha comentado que le ha gustado y que sus ojos hablaban por sí solos.

En la decisión final, Nicolás ha comentado que sí que tendría una segunda cita con Sheyla porque aunque sean "como el Ying y el Yang", cree que pueden congeniar. La soltera ha explicado que también quiere una segunda cita, y ha confesado que conforme le va conociendo, le ve más interesante y pueden ayudarse mutuamente en lo profesional.