Así prepara Belén Esteban la búsqueda de trabajo tras la cancelación de Sálvame: "Tengo mucho que dar todavía"

La colaboradora televisiva ha presentado su currículum en el programa 'Sálvame' emitirá el último programa el próximo viernes 16 de junio

Desde 2009, 'Sálvame' se ha convertido en uno de los programas de entretenimiento más populares y seguidos por las tardes, pero ahora, definitivamente ha llegado a su final. El próximo viernes 16 de junio se emitirá el último programa, y a partir de este día, desaparecerá para siempre de la parrilla de televisión de Telecinco.

Este lunes, el programa ha empezado con los presentadores y colaboradores en el centro del plató, sentados en unos pupitres con un papel y un boli, preparados para escribir su currículum. Jesús Ripoll ha entrado comentando que el final del programa está muy cerca, pero que él quiere ayudar: "Ya sabéis que esto se acaba, pero no os preocupéis, yo estoy aquí para ayudaros".

Muchos de los colaboradores llevan 14 años en el programa, y haría falta una renovación del currículum. El asesor laboral se ha presentado en el plató para ayudarles.

Belén Esteban se ha presentado como una mujer de 49 años "independiente desde bien jovencita", y ha explicado que es "varias cosas": "Lo primero, copresentadora; lo segundo, relaciones públicas; tercero, empresaria; bailarina; cantante; canto en eventos de boda y bautizos".

La princesa del pueblo ha comentado que tiene su empresa de "sabores de la Esteban, gazpachos, salmorejos y patatas fritas". También ha añadido que es bailarina porque "gané 'Más que baile', y cantante porque aunque cante mal, animo a la gente". Belén Esteban tiene algo muy claro, y es que vale para todo. "En un evento de empresa, levanto hasta el último que hay en la silla", ha asegurado.

La colaboradora televisiva tiene también muy claro que quiere sentirse activa, y que no quiere estar en su casa: "Valgo para todo y mi casa se me cae encima". Esteban no se rinde y considera que tiene mucho que ofrecer: "Quiero dar todo de mí, tengo mucho que dar todavía".