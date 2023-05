Belén Esteban se dirige a Bertín Osborne con este inesperado calificativo

"Si me tengo que ir, me voy con la cabeza alta", comentó la colaboradora de Sálvame Bertín Osborne entrevistará a Jesulín de Ubrique en 'Mi casa es la tuya'

Belén Esteban está muy cabreada por la entrevista que su ex marido, Jesulín de Ubrique, ha concedido a Bertín Osborne en el programa Mi casa es la tuya en Telecinco. No es para menos, porque la colaboradora de Sálvame no se esperaba que el padre de su hija volviera a la cadena después de criticarla durante tantos años.

La polémica entrevista de Bertín Osborne a Jesulín de Ubrique

En estos últimos días, la Princesa del Pueblo ha sido muy contundente con Jesulín de Ubrique: "Así se tienen hijos, pero vamos, que no nos hace falta, pero luego no te pongas medallitas. Que a esa la he parido yo. ¿Sabes qué? Que es tuya, tuya, aunque otras personas que están cerca de ti digan que no. Ten cojones con quién los tienes que tener, no conmigo. Y ante esa ma-to".

En una de sus intervenciones, Belén Esteban nombró a Bertín Osborne con un calificativo bastante desagradable: "pero por cierto, aquí no se puede hablar de María José Campanario, pero él puedo ir a un programa de Martir Osborne. Ah, no, perdón. De Bertín y hablar".

María Patiño le pidió respeto y que rectificase lo que acababa de decir, pero la colaboradora no aceptó: "si me tengo que ir, me voy con la cabeza bien alta. Pero ya, ya. Porque aquí duele todo y no quiero hablar de la persona que tenemos en común porque me lo ha prohibido".