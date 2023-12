Esta es la sentencia del Tribunal de Justicia sobre la Superliga

Estamos ante un día histórico en lo que conocemos como fútbol moderno. Tras muchísima incertidumbre, el Tribunal de Justicia Europeo ha fallado a favor de la Superliga. Ahora mismo, los clubes fundadores están amparados por esta resolución.

ESTA ES LA SENTENCIA DEFINITIVA SOBRE LA SUPERLIGA

Según la sentencia definitiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las competiciones de fútbol y la explotación de los medios son consideradas como "actividades económicas" y deben cumplir con las normas de competencia y respetar las libertades de circulación, aunque la actividad económica del deporte tiene ciertas características específicas, como "la existencia de asociaciones que tienen ciertos poderes regulatorios y de control y el poder de imponer sanciones".

Seguidamente, el Tribunal de Justicia resuelve que, cuando una empresa en posición dominante tiene la facultad de determinar en qué condiciones pueden entrar en el mercado empresas potencialmente competidoras, esta facultad, habida cuenta del riesgo de conflicto de intereses que genera, debe ir acompañada de criterios que permitan garantizar su carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado. Pues bien, las facultades de la FIFA y de la UEFA no están sujetas a ningún criterio de esta naturaleza.

En consecuencia, la FIFA y la UEFA están abusando de su posición dominante. Asimismo, sus normas de autorización, de control y sancionadoras, habida cuenta de su carácter arbitrario, deben ser calificadas de restricción no justificada a la libre prestación de servicios. Sin embargo, una competición como la del proyecto de la Superliga no debe ser necesariamente autorizada. Al habérsele planteado cuestiones de carácter general acerca de las normas de la FIFA y de la UEFA, el Tribunal de Justicia no se pronuncia, en su sentencia, sobre este proyecto específico.

Paralelamente, el Tribunal de Justicia señala que las normas de la FIFA y de la UEFA relativas a la explotación de los derechos de difusión pueden perjudicar a los clubes europeos de fútbol, al conjunto de las empresas que operan en los mercados de los medios de difusión y, finalmente, a los consumidores y a los telespectadores, al impedirles beneficiarse de nuevas competiciones potencialmente innovadoras o interesantes. Con todo, corresponde al Juzgado de lo Mercantil n.º 17 de Madrid comprobar si estas normas pueden, no obstante, beneficiar a los diferentes grupos de interés del fútbol, por ejemplo, mediante una redistribución solidaria de los ingresos generados por esos derechos.