Xavi: "Si no hay títulos esta temporada, me vais a matar"

El técnico blaugrana afronta en cuatro días un torneo que puede suponer su primer título como entrenador "No cambiaría mucho ganar o no, pero nos daría mucha moral, tranquilidad y confianza", ha asegurado

El primer título de la 'era Xavi', en juego y la ilusión, por las nubes. El técnico blaugrana ha comparecido esta tarde en rueda de prensa antes de debutar en la Supercopa de España el jueves a partir de las 20:00 hora local frente al Betis en la segunda semifinal. El partido por el título se disputará el domingo, pero ya, esta noche, los culés descubrirán a su hipotético rival en la final, que saldrá del vencedor del duelo entre Real Madrid y Valencia.

"Es un título y le damos importancia. En este nuevo formato todavía no la hemos ganado. Estamos en un buen momento, tranquilos, intentaremos mostrar nuestra personalidad. Es un título, queremos estar hasta domingo y ganar la final", ha explicado Xavi Hernández, aunque, no obstante, ha reconocido que "no cambiaría mucho entre ganar o no, pero sí nos hace ilusión".

El hecho es que puede convertirse en el primer título de Xavi como técnico del FC Barcelona. Se trata de una competición que, históricamente, ha adoptado un rol de secundario en el palmarés del club, pero el míster blaugrana asegura que "en caso de ganar nos reforzaría muchísmo y, de perderla, sería una decepción". En esta línea, ha confesado que "Tengo la ilusión y las ganas intactas desde el primer día. Si no hay títulos esta temporada, me vais a matar. Vamos a por ello porque llevamos un tiempecito sin títulos y nos tocaría ya".

Xavi ha recordado que está a dos partidos de tocar la gloria: "Lo tenemos ahí, nos daría mucha moral, tranquilidad y confianza. Los jugadores llegan bien y no tenemos ninguna baja, pero hay que demostrarlo en el campo". Ahora bien, el míster rehúye totalmente de la etiqueta de 'favorito'.

De vuelta, a Arabia

Será la cuarta vez que se dispute la Supercopa fuera de España, la tercera de ellas en Arabia. En ninguna de ellas ha logrado alzar el Barça el título en territorio asiático, aunque sí lo hicieron en la edición de 2019 disputada en Tánger, Marruecos.

Preguntado por qué opinión le merece que esta competición se dispute lejos de 'casa', el técnico blaugrana ha sentenciado lo siguiente: "Nosotros somos profesionales de este deporte. Hay un negocio, un trasfondo que nos hace venir aquí y para el bien del fútbol español venimos aquí. Todo esto nos beneficia a todos, clubes con problemas económicos ganan un dinero. Hay cosas positivas, pero también negativas; igual que en España, que hacemos 200 cosas mal. También hubo mucha crítica a Qatar por el Mundial y luego se ha visto que no es para tanto. Arabia tiene cosas a mejorar, todo el mundo se merece que el fútbol vaya por todos lados".

Los peligros del Betis

Enfrente estará un rival muy complicado: el Real Betis, un equipo que habla un lenguaje futbolístico similar al del conjunto blaugrana. "El Betis, analizándolo, es un rival que le gusta mucho tener la pelota. Pellegrini es un entrenador ofensivo. Todos los futboleros juegan de titular, Canales, Fekir, Luiz Henrique... Te aprietan bien, rival técnicamente muy fuerte. Tienen dos pivotes muy potentes, es un equipo completo. Tendremos mucho trabajo, porque están bien dotado técnicamente", ha reconocido el míster blaugrana.

También ha comentado que visualiza un partido en el que "la posesión del balón tendrá mucha importancia" y que es uno de los equipos "que mejor juega en España".