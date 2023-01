Xavi, sobre la posible salida de Memphis: "Las sanciones de Ferran y Lewandowski no afectará la decisión"

El técnico negó que hubiera habido una reunión con el club para debatir su salida Agregó que la sanción a Ferran es "excesiva"

Xavi Hernández negó la información de que los pesos pesados del club se hubiesen reunido para debatir la posible salida de Memphis Depay por quien el Atlético de Madrid está interesado para suplir la marcha de Joao Felix.

El técnico dijo que "no me he reunido con Mateu Alemany para hablar de este tema, ni con el presidente a quien he visto pero no hemos hablado de este tema". Agregó que su postura no ha cambiado respecto a los cambios de la plantilla. Ya dije el otro día que si no tocan la plantilla estoy contento. En principio no hay novedades que yo sepa" y reiteró que "no me he visto con Mateu ni el presi".

Indicó también que las sanciones de Lewandowski y Ferran Torres no tienen nada que ver con la decisión del club de dejar salir a Memphis o no. "No tendrá nada que ver. Seguimos pensando que la sanción es excesiva. No nos condicionarán las sanciones. La situación de Memphis no depende de estas sanciones".