Xavi, rendido a Busquets: "Hay un antes y un después de Busi"

El técnico insiste que para el juego del Barça es un futbolista "vital" Asegura que es el equilibrio del equipo y que cuando no está "se nota"

Xavi Hernández quiere que Sergio Busquets siga en el Barça y acabe renovando por una o más temporadas. No es ningún secreto que para él es un jugador imprescindible y hoy en la rueda de prensa antes de jugar contra el Betis en la segunda semifinal de la Supercopa de España ha vuelto a insistir en la necesidad que siga en la plantilla. El técnico no ha escatimado elogios al capitán y su ex compañero.

"Para mí es un futbolista trascendental para el equipo, vital para el vestidor. Un ejemplo de sacrificio, de liderazgo. No tiene precio. Futbolísticamente es el equilibrio del equipo, ordena a los compañeros. Cuando está y no está se nota. Hay un antes y un después del pivote defensivo con y sin Busi. Siempre lo veremos como un ejemplo, un molde. Este se parece a Busi, este no...Vital", ha dicho.

Busquets, que finaliza contrato este 30 de junio, no tiene demasiado claro continuar en el club y tiene ofertas del Inter de Miami y de la liga de Arabia Saudí. Pero es innegable que Xavi está presionando para que recapacite y acepte renovar por el Barça y seguir haciendo historia. 'Busi' llegará mañana a los 700 partidos oficiales con el club azulgrana.