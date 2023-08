Detenido el patrón de un buque pesquero con base en Canarias acusado de causar la muerte de cuatro marineros

Ha sido apresado en Mauritania, donde se le acusa de colisionar con un barco pesquero local

Un patrón de pesca de Huelva que trabaja en un buque pesquero con base en Canarias se encuentra detenido en una ciudad costera de Mauritania desde el pasado 14 de julio acusado de causar la muerte de cuatro marineros del país africano por una colisión con el barco pesquero de los mismos, algo que es "totalmente incierto", según ha indicado a Europa Press el abogado del marinero onubense, Fernando Osuna.

Osuna ha destacado que "parece que pronto se podrá resolver la situación", toda vez que ha remarcado que tienen "pruebas" para "demostrar" la inocencia del patrón, ya que "los más de 20 miembros de la tripulación mantienen que no se produjo ninguna colisión con ese barquito pesquero".

El abogado ha explicado que su cliente "lo está pasando muy mal" y se encuentra con "un impacto emocional muy grande y mucha angustia" ya que "el abogado que le han puesto allí no habla español" y "apenas le han dado documentación sobre su caso", al tiempo que ha lamentado que "no se le facilitaban alimentos y lo tenían detenido en unas condiciones infrahumanas", aunque confía que "en dos o tres días pueda estar de regreso a España".

Cuestionado por las posibles motivaciones que han llevado a la detención de esta persona si hay testigos que argumentan que no provocó ningún accidente, Osuna ha explicado que, según le han informado, "parece ser que en alguna ocasión fingen o simulan una colisión que no es verdad" para "exigir a la empresa indemnizaciones para las familias de las víctimas", de forma que si la empresa del buque no indemniza "al patrón lo tienen allí detenido", por lo que "no es la primera vez que ocurre algo así".

Finalmente, Osuna ha explicado que el patrón onubense, que posee "mucha experiencia y horas de navegación", trabaja en un buque de pesca de 50 metros de eslora, cuya tripulación está compuesta por 26 miembros, pertenecientes a diferentes países como Marruecos, Senegal y de Mauritania.