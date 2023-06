Café, bebidas vegetales y arte: una alianza para cuidar el planeta

Alpro y GoodNews se alían para sensibilizar sobre la importancia del cuidado del medio ambiente junto a artistas emergentes

Aunque a veces dudemos del impacto que podemos tener en la lucha por un mejor planeta, con pequeños gestos podemos cambiar el mundo. No es necesario cambiar drásticamente nuestra rutina, basta con ser más conscientes a la hora de comprar y alimentarnos para poner nuestro granito de arena. Con esto en mente, Alproy GoodNews se han unido para animarte a consumir de forma más responsable y respetuoso con el medio ambiente.

Hace un año, Alpro, la marca de Danone líder en bebidas vegetales y alternativas al yogur, junto a GoodNews, la startup que nació para revolucionar los quioscos de prensa tradicionales, lanzaron la primera edición de campaña “Good Coffee for the Planet” y ofrecieron café con bebida Alpro con 10 céntimos de descuento. A raíz de esta iniciativa han logrado aumentar el consumo de café con bebida vegetal de un 7% a un 21%, ¡1 de cada 3 cafés!

Optar por la bebida vegetal cuando compras tu café diariono solo es bueno para ti, también estás haciéndole un enorme favor al planeta. Solo con tomar un cappuccino diario con avena 100% vegetal, se ahorran hasta 4.000 litros de agua al año. Mientras más personas se sumen a estos pequeños gestos, mayor será el beneficio para el medio ambiente.

El arte como modo de reivindicación

En la primera edición de “Good Coffee for the Planet”, el arte jugaba un papel importante como forma histórica de reivindicación y movilización. Por eso, ambas compañías colaboraron con reconocidos artistas gráficos para decorar las persianas de los locales de Good News para conectar con las nuevas generaciones y concienciar a los consumidores sobre la necesidad de priorizar las alternativas vegetales.

Este año han decidido ampliar la experiencia y poner en valor el talento emergente, animando a participar a todos los jóvenes artistas a través de un concurso abierto por redes sociales, y un concurso cerrado entre los estudiantes de Visual Communication de la prestigiosa escuela de diseño IED (Instituto Europeo di Design) de Barcelona y Madrid.

Los ganadores del concurso son L. Kassem, C. Páez, L.Valdez, A. Stern, C. Kotliarsky, P. Andersen, P. Martín, I.Espada, C. Barbero y, ganadora del concurso abierto en redes sociales, T. Eng. Tras presentar obras únicas, los artistas llenaron de color las persianas de los locales de GoodNews en Barcelona y Madrid. Con esta colaboración, las marcas quieren difundir los beneficios del consumo de alimentos plant-based, tanto para tu salud como para el cuidado del planeta, y dar visibilidad al talento y la creatividad de los artistas emergentes.