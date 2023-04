Táctica, el festival de cine sobre fútbol, completa su programación.

Táctica proyectará The United Way - el documental definitivo sobre el Manchester United- El Fenómeno -un documental que se proyecta en colaboración con DAZN sobre el ascenso, la caída y la redención de Ronaldo- Aúpa - el documental de Odio el Fútbol Moderno sobre el Logroñés- además de presentar una sección especial sobre el fútbol argentino en colaboración con Quilmes que incluirá los documentales: El otro fútbol, Érase una vez en Qatar y la emisión del partido de entre Inglaterra y Argentina del Mundial 86. Anteriormente, el festival ya había anunciado títulos sobre Toshack, Arsène Wenger, el Indoor Soccer en los 80, Nadia Nadim, la corrupción en la FIFA, la lucha por la igualdad salarial en el fútbol femenino o el Glaswgow Rangers.

Tras anunciar los primeros títulos para su próxima edición, tendrá lugar del 4 al 7 de mayo en los cines Aribau de Barcelona, Táctica completa su programación.

Se suman a la programación The United Way - dirigido por Mat Hodgson, es el documental definitivo del Manchester United, donde el legendario delantero Eric Cantona nos hace de guía en este recorrido por la historia de uno de los equipos más icónicos del fútbol mundial- El Fenómeno. El Ascenso, la caída y la redención de Ronaldo -el cómo y el por qué del alias que Ronaldo Nazario se ganó a pulso. Un pase que será gratuito en colaboración con DAZN- y Aúpa -de Odio el Fútbol Moderno (Miquel Sanchis, Carlos Roberto, JM Martín, en sintonía con todo lo que implica el "odio al fútbol moderno", este mediometraje explica desde dentro qué es y qué representa un club como el Sociedad Deportiva Logroñés.

Además Táctica anuncia un especial sobre el fútbol argentino presentado Quilmes. Pocos países, tal vez ninguno, vive el fútbol con la pasión con la que lo experimentan en la Argentina, por ello es el país invitado en esta primera edición de Táctica, proyectando dos documentales: Érase una vez en Qatar -sobre la victoria de la la selección sub-20 de Argentina en el Mundial- y El otro fútbol - como si de una road movie se tratara, la cámara recorre Argentina de cabo a rabo durante tres años capturando un sinfín de maneras de vivir el fútbol en las categorías menores de la Asociación del Fútbol Argentino.Este especial albiceleste se completará con la emisión de la final de la Copa Mundial de Fútbol de 1986, la de La Mano de Dios. Porque como decíamos, en Argentina el fútbol es una religión.

Anteriormente Táctica ya había anunciado documentales como Tosh. The Official Story of John Toshack -documental que inaugurará el Festival y que contará con la presencia del propio Toshack- Arsène Wenger: Invincible, God Save The Wings - a principios de los años 80, un deporte entonces nuevo, el "Indoor Soccer" (o "showbol"), puso patas arriba la ciudad de Wichita (Kansas) gracias al equipo de los Wings - KickBack. Inside the FIFA scandal - La infamia, la corrupción y la miseria moral que imperaron en la FIFA bajo los mandatos de João Havelange y Joseph Blatter, y por tanto en la globalización del negocio del fútbol desde 1974- LFG. Equal pay - documental coproducido por HBO y CNN que muestra la sonada batalla legal entre la Federación de Fútbol y las jugadoras de la selección de los Estados Unidos que exigían la equiparación salarial respecto a sus homólogos hombres- Nadia - la dura e inspiradora historia de una mujer excepcional: la futbolista, embajadora de la UNESCO y pronto cirujana Nadia Nadim- Rangers72 - en 1972 el Rangers F.C. de Glasgow ganó el único título europeo de sus 150 años de historia, imponiéndose en una intensísima final de la Recopa de Europa en el Camp Nou frente al Dinamo de Moscú.

Sobre Táctica

Táctica es un festival organizado por In-Edit, cuyo director Uri Altell ha querido detallar porque tras In-Edit- que en 2022 celebró su 20 aniversario de la edición de Barcelona con más de 33.000 espectadores y con sedes en Brasil, Chile, Grecia, Holanda o México- y Moritz Feed Dog - festival de cine documental sobre moda que ahora mismo está celebrando su séptima edición- ahora organiza Táctica. “Nos dedicamos a hacer festivales de temáticas específicas, el fenómeno fan, sabemos que es el motor para la mayoría de la audiencia para tener una primera aproximación, que despues se consolida con el tiempo. Llevamos más de 20 años haciendo In-edit, en un sin fin de países, siete ediciones del Moritz Feed dog, en Barcelona, Brasil y México. Ahora salimos con Táctica, festival de cine documental de fútbol."

Por su parte, Oriol Rodríguez, director artístico del festival comentó antes de anunciar los primeros títulos de esta primera edición de Táctica “ El fútbol es táctica y Táctica es fútbol de película. Por ello, en esta primera edición de Táctica os proponemos una selección de largometrajes documentales que retratan el fútbol desde su vertiente intrínsecamente deportiva, pero también la social y cultural. Un programa con historias, todas ellas, fascinantes. Un festival de cine de fútbol para intentar entender un poco mejor la vida“.

INAUGURACIÓN

Tosh. The Official Story of John Toshack

Pete Jones | Reino Unido | 2022 | 79 min

Tras ser central en el todopoderoso Liverpool de los años 70, y antes de entrenar a la Real Sociedad o al Real Madrid, John Benjamin Toshack lideró como jugador-entrenador una hazaña espectacular con el humilde Swansea City: entre 1978 y 1981, en tres temporadas consecutivas, el equipo galés pasó de la 4ª a la 1ª división inglesa. Los recuerdos de jugadores locales, de veteranos del Liverpool que se sumaron, del cómico (y exfutbolista) John Bishop y del propio Toshack (ahora vecino de Mallorca) evocan el relato nostálgico y vibrante de esos locos años de goles in extremis y vacaciones en Magaluf. Una mirada fascinante a un mundo futbolístico sencillo y ardiente que ya no existe.

PROGRAMACIÓN

Arsène Wenger: Invincible

Gabriel Clarke, Christian Jeanpierre | Reino Unido | 2021 | 95 min.

Incansable, perfeccionista, obsesivo, descubridor de talento joven, revolucionario en los 90 del régimen de entreno... el entrenador francés, uno de los más icónicos e influyentes de las dos últimas décadas, repasa toda una carrera marcada por los 22 años al frente del Arsenal. Aquel “catedrático con americanas anchas” tan “torpe como el inspector Clouseau” no solo erradicó la cerveza y el fast food, sino que hizo tres veces campeón de la Premier al club londinense, incluyendo la campaña 2003-04 en la que, tal y como prometió, no perdió ningún partido. También cambió las vidas de Thierry Henry, Patrick Vieira, Dennis Bergkamp, Ian Wright, Emmanuel Petit o Robert Pires. Todos ellos se suman a un homenaje en el que participa hasta su némesis, Sir Alex Ferguson.

Aúpa

Odio el Fútbol Moderno (Miquel Sanchis, Carlos Roberto, JM Martín) | España | 2021| 30 min

En sintonía con todo lo que implica el “odio al fútbol moderno”, este mediometraje explica desde dentro qué es y qué representa un club como el Sociedad Deportiva Logroñés. Tras la práctica desaparición del histórico Club Deportivo Logroñés en 2009, ahogado por las deudas y la corrupción empresarial, surgió por parte de socios y aficionados una plataforma que fundó de manera asamblearia un nuevo equipo. Un ejemplo de autogestión y de creación de alternativas populares (en contraposición al modelo imperante de sociedades anónimas) encarnado por el utillero que cuida a los jugadores como a hijos, el aficionado que pudo votar el escudo y la camiseta de su equipo, el presidente que se encarga del marcador o los directivos que lavan las camisetas en su casa.

El Fenómeno. El Ascenso, la caída y la redención de Ronaldo.

Duncan McMath | Brasil | 2022 | 95 min

El cómo y el por qué del alias que Ronaldo Nazario se ganó a pulso. Una historia de auge, caída y redención de manual: de ser señalado por la debacle de Brasil en la final de la Copa del Mundo de Francia’98 a ser el héroe de la final contra Alemania cuatro años después en Japón, junto a Rivaldo o Ronaldinho. Todo ello teniendo que superar una terrible lesión de rodilla, malas decisiones médicas e infinidad de teorías de la conspiración. La admiración absoluta de Zinédine Zidane, Christian Vieri, Romário de Souza o Paolo Maldini, así como una charla confesional con Roberto Carlos, apuntalan el retrato de un jugador que vivió un auténtico calvario pero cumplió su sueño de ganar la quinta copa dorada con Brasil. Una epopeya personal que, aparte de rememorar su descomunal talento y su velocidad y fuerza únicas, nos habla de estrés emocional, de buena y mala suerte y de la locura colectiva que es querer cargar sobre los hombros de alguien de poco más de 20 años la felicidad de todo un país.

En colaboración con DAZN

God Save The Wings

Adam Knapp, Kenneth Linn | Estados Unidos | 2020 | 100 min

A principios de los años 80, un deporte entonces nuevo, el “Indoor Soccer” (o “showbol”), puso patas arriba la ciudad de Wichita (Kansas) gracias al equipo de los Wings. Esta es la historia de cómo un puñado de futbolistas de alto nivel llegados de Gran Bretaña y de Dinamarca, melenudos y amantes de la fiesta, enfervorizaron a miles de fans alrededor de esta modalidad trepidante de fútbol en la que la pelota no se detiene nunca sobre una pista cercada por un muro transparente (como las de hockey sobre hielo). Todo ello explicado con pasión, humor gamberro, animaciones con un aire a Monty Python y musicón ochentero.

KickBack. Inside the FIFA scandal

Maura Anderson, Clay Tweel | Reino Unido | 2022 | 96 min

La infamia, la corrupción y la miseria moral que imperaron en la FIFA bajo los mandatos de João Havelange y Joseph Blatter, y por tanto en la globalización del negocio del fútbol desde 1974. Todo ello visto a través de los ojos de Andrew Jennings: el periodista de investigación escocés que, con empeño a prueba de bombas y un carácter socarrón y excéntrico, dedicó su carrera a desenmascarar las prácticas mafiosas de muchos altos cargos del fútbol mundial. Entre el thriller, la tragicomedia y el retrato personal, recorremos décadas de impunidad que culminaron en la elección de Rusia y de Qatar como sedes de las dos últimas Copas del Mundo, pasándose la legalidad y los derechos humanos por el arco de triunfo.

LFG. Equal pay

Sean Fine, Andrea Nix |Estados Unidos | 2021 | 105 min

Este intenso documental coproducido por HBO y CNN nos muestra la sonada batalla legal entre la Federación de Fútbol y las jugadoras de la selección de los Estados Unidos que exigían la equiparación salarial respecto a sus homólogos hombres. De la mano de seis de ellas, sobre todo Megan Rapinoe y Jessica McDonald, nos adentramos en la sacudida emocional que implica, incluso para unas luchadoras natas dos veces campeonas del mundo, embarcarse en un litigio de esta envergadura: mil y una horas entre papeleo, abogados, asesoras, cámaras y tuits envenenados, sin dejar de entrenar y procurando que no se les desmorone la vida.

Nadia

Anissa Bonnefont | Francia | 2021 | 85 min

La dura e inspiradora historia de una mujer excepcional: la futbolista, embajadora de la UNESCO y pronto cirujana Nadia Nadim. El documental nos sitúa en el momento de su flamante fichaje por el PSG y de su decisión de viajar a su país natal, Afganistán, para desenterrar unas pertenencias de su padre, un militar asesinado por los talibanes siendo ella una niña. La experiencia de huir con su madre y sus cuatro hermanas, y de tener que empezar una nueva vida como refugiadas en Dinamarca, explican en parte la fortaleza y la resiliencia de una deportista que alcanzó el máximo nivel pasando por la selección danesa, la liga norteamericana y el Manchester City.

Rangers72

Giuseppe de Luca | Reino Unido | 2022 | 103’

En 1972 el Rangers F.C. de Glasgow ganó el único título europeo de sus 150 años de historia, imponiéndose en una intensísima final de la Recopa de Europa en el Camp Nou frente al Dinamo de Moscú, con tantas invasiones de campo como goles escoceses (tres). Mediante el testimonio de los héroes de aquella campaña bajo las órdenes de Willie Waddell y de jugosos vídeos grabados por los supporters que llegaron a Barcelona por todos los medios imaginables, rememoramos una gesta cargada de simbolismo, de caos, de comedia y de una épica inflamada por la narración del actor James Cosmo (“Braveheart”, “Juego de Tronos”, “Los inmortales”)

The United Way

Mat Hodgson | Reino Unido | 2021 | 90 min

El legendario delantero Eric Cantona nos hace de guía en este recorrido por la historia de uno de los equipos más icónicos del fútbol mundial: el Manchester United. La trayectoria personal del francés se entrelaza con momentos definitorios de los 145 años de historia del club. De las ruinas del trágico accidente aéreo en Múnich de 1958 en el que murieron 23 personas (entre ellas, ocho futbolistas), vemos cómo los “red devils” lograron reconstruir el club y convertirse en el referente de centenares de millones de fans hasta llegar a temporadas inolvidables como la de 1998/99 en que ganó Premier, FA Cup y Champions League. Con el testimonio de estrellas como David Beckham, Ryan Giggs o Bryan Robson, y música original del compositor George Fenton (más algún tema de The Stone Roses), el documental explica también cómo el United ha absorbido y reflejado el cambiante paisaje social y cultural de la ciudad. “The United Way” expone, en definitiva, las claves para entender la relevancia y el legado del club marcado por nombres míticos como Bobby Charlton, Wayne Rooney, Paul Scholes, Gary Neville, Denis Law o Sir Alex Ferguson.

QUILMES PRESENTA: ESPECIAL ARGENTINA

Pocos países, tal vez ninguno, vive el fútbol con la pasión con la que lo experimentan en la Argentina. Del norte en La Quiaca, al sur en Ushuaia, del potrero polvoriento a la Bombonera o el Monumental, del futbolista de barriada a la estrella mundial, para sus millones de habitantes el rodar del balón es una fe que profesan con pasión cada fin de semana en la cancha. Más este curso en el que han vuelto a alzar la copa que los certifica como campeones del mundo. Por ello, y por muchos motivos más, Argentina es el país invitado en esta primera edición de Táctica, proyectando dos documentales: Érase una vez en Qatar y El otro fútbol, que retratan la versión más calidoscópica de este sentimiento irrefrenable por la euforia del gol. Una velada albiceleste que se completará con la emisión de la final de la Copa Mundial de Fútbol de 1986, la de La Mano de Dios. Porque como decíamos, en Argentina el fútbol es una religión.

El Otro Fútbol

Federico Peretti | Argentina | 2014 | 94 min.

Como si de una road movie se tratara, la cámara recorre Argentina de cabo a rabo durante tres años capturando un sinfín de maneras de vivir el fútbol en las categorías menores de la Asociación del Fútbol Argentino. Del césped artificial de un gélido campo de la Patagonia hasta una cancha de tierra y piedras de La Quiaca, en el extremo norte del país. Cánticos, rivalidades ancestrales entre barrios y pueblos, sacrificio, “barras bravas”, drama, felicidad, situaciones delirantes y antihéroes con historias memorables pueblan este fascinante retrato del espíritu amateur y de la pasión que rodea a hasta 140 equipos que sueñan con llegar algún día a Primera División. Cruzando regiones como San Juan, La Rioja, Santa Fe, Resistencia, Corrientes, Tornquist, Bahía Blanca, Chilecito o Mar del Plata y sumergiéndonos en la cotidianidad de equipos tan diferentes como el último River de Matías Almeyda o el Pioneros, integrado por presos y policías de una cárcel de Campana. Las penurias y las delicias del otro fútbol, el olvidado.

Érase una vez en Qatar

Federico Rotstein, Ignacio Ceroi | Argentina, Brasil | 2022 | 95 min

El 28 de abril de 1995, la selección sub-20 de Argentina ganó contra Brasil la final de un Mundial que debía disputarse en Nigeria pero acabó recalando en Qatar. A ritmo de la cumbia que sonaba en el autocar y mediante archivo y anécdotas a cascoporro, este documental producido por una de las grandes figuras del equipo, Juan Pablo Sorín (ídolo en River y Cruzeiro, luego jugador de PSG y Hamburgo), desmenuza las interioridades, angustias, alegrías y lecciones de vida de esa generación de jugadores (con Ariel Ibagaza, Sebastián Pena y Joaquín Irigoytía) que, bajo la batuta de José Pekerman, se hizo con una copa que Argentina no levantaba desde 1979 con César Luis Menotti y un tal Diego Armando Maradona.

MUNDIAL MÉXICO 1986: PARTIDO DE CUARTOS DE FINAL, ARGENTINA - INGLATERRA

El Argentina-Inglaterra del 22 de junio de 1986 en el estadio Azteca de Ciudad de México es patrimonio deportivo de la humanidad. Aquel Mundial de México era el segundo que disputaba Diego Armando Maradona. El terrible resultado de la anterior cita mundialista, España ’82, donde Argentina se estrelló contra Brasil en el estadio de Sarrià y Maradona fue expulsado, causó el cese de Menotti al frente de la albiceleste. El nuevo entrenador, Carlos Bilardo, eligió a Maradona como capitán del equipo. “El Pelusa” atravesaba un momento dulce como líder del Nápoles y ya recuperado de aquella criminal entrada de Andoni Goikoetxea a su paso por el Barça. México 1986 fue el Mundial de Argentina y de Maradona, especialmente por el partido de cuartos de final contra Inglaterra. Con la guerra entre ambos países por las islas Malvinas aún reciente, Argentina ganó por 2-1, con dos goles increíbles de Maradona: uno de pura picardía (la célebre “mano de Dios”) y otro de genio absoluto, elegido como “el gol del siglo”.

